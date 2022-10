Elfer-Pech: FC Bayern II verliert in Aubstadt

Entscheidung am Punkt: Während Aubstadt per Elfmeter trifft, scheitert Bayern – für Co-Trainer Stefan Buck "der Knackpunkt" des Spiels.

Bayerns Eyüp Aydin scheiterte in Aubstadt vom Punkt.

Aubstadt/München - Der FC Bayern II hat am Montagnachmittag mit 0:2 beim TSV Aubstadt verloren. Ingo Feser brachte die Gastgeber per Elfmeter in Führung (38.). Nur zwei Minuten später gab es einen Strafstoß für die Bayern-Amateure, doch Eyüp Aydin scheiterte und traf nur die Latte. Nach dem Seitenwechsel traf Aubstadts Timo Pitter dann zum 2:0-Endstand (51.).

"Wir sind ziemlich ersatzgeschwächt in die Partie gegangen. Ich kann meiner Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Sie hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gegeben", sagte Co-Trainer Stefan Buck nach der Partie. "Ich denke, dass der verschossene Elfmeter ein bisschen der Knackpunkt war. Das wäre eine gute Möglichkeit gewesen, um ins Spiel zurückzukommen. Es hat nicht sein sollen. Wir schauen weiter nach vorne."

Leichter werden die Aufgaben nicht: Am kommenden Sonntag (14 Uhr) sind die Würzburger Kickers zu Gast im Grünwalder Stadion, gegen den Drittliga-Absteiger wollen die Bayern wieder punkten. Danach geht es für die Münchner am Samstag (15. Oktober, 14 Uhr) zur SpVgg Hankofen.