Eisbaden, Lappland und am Strand: So feierten die Bayern-Stars Weihnachten

Die Stars des FC Bayern nutzen die freie Zeit und feiern mit ihren Familien Weihnachten – via Social Media gewähren die Spieler des deutschen Rekordmeisters Einblicke.
Christina Stelzl
Die Bayern-Stars verabschiedeten sich im letzten Heimspiel des Jahres von ihren Fans.
Die Bayern-Stars verabschiedeten sich im letzten Heimspiel des Jahres von ihren Fans.

Alle Jahre wieder! Auch heuer posteten die Bayern-Profis in den Sozialen Netzwerken Eindrücke von ihren Weihnachts-Festlichkeiten.

In München schneite es seit Ewigkeiten mal wieder am Heiligen Abend – Manuel Neuer bekam davon nichts mit. Denn der Bayern-Kapitän verbrachte Weihnachten am Strand statt im Schnee.

Ganz andere Temperaturen fand Joshua Kimmich vor. Er postete er ein Foto, auf dem er ein Eisbad nimmt. Danach posierte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in einem warmen Wintermantel mit Victory-Zeichen vor einer malerischen Winterlandschaft.

Bei Harry Kane dürften die Temperaturen ähnlich gewesen sein: Bayerns Toptorjäger zog es mit seiner Frau Katie und den vier Kindern in den hohen Norden nach Lappland. Im Winterwonderland bei den Nordlichtern feierte er Weihnachten im Tiefschnee.

Ebenfalls im Norden feierte Jamal Musiala Weihnachten. Er verbrachte die Feiertage mit seiner Familie in Schweden.

Ganz traditionelle Weihnachtsbilder vor dem Christbaum postete die Familie Diaz. Nächstes Jahr dann mit einem Familienmitglied mehr. Bayerns Sommerneuzugang und seine Frau Geraldine Ponce erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. Der Flügelflitzer streichelte bei den Familienfotos zärtlich über den Bauch seiner Frau.

Die frohe Botschaft hatte sich bereits angedeutet: Nach seinem Tor im letzten Spiel des Jahres gegen den 1. FC Heidenheim (4:0) hatte Diaz bereits mit Babybauch und Schnuller gejubelt. Nach zwei Töchtern im Hause Diaz erwartet das Paar nächstes Jahr einen Sohn.

Das Fußball-Jahr 2026 startet für Diaz und den FC Bayern am 3. Januar, wenn Vincent Kompany wieder zum Training an die Säbener Straße bittet. Am 11. Januar empfängt Bayern zum Pflichtspielauftakt den VfL Wolfsburg in der Allianz Arena.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.