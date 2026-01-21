Einzigartig! Nürnberg-Legende Brungs erinnert sich an Fünferpack gegen den FC Bayern

Franz Brungs ist bis heute der einzige Spieler, der gegen den Rekordmeister einen Fünferpack erzielt hat. In der AZ erinnert sich der ehemalige Stürmer des 1. FC Nürnberg an seine Tor-Gala.

AZ: Herr Brungs, wissen Sie, dass Sie bis heute der einzige Spieler sind, der gegen den FC Bayern fünf Tore erzielt hat?

FRANZ BRUNGS: Das wusste ich nicht. (lacht) Wenn man die ganze Bundesligageschichte durchgeht, gibt es ganz wenige Spieler, die überhaupt fünf Tore in einem Spiel geschossen haben. Und diese Partie gegen den FC Bayern vergisst man nie. Das geht in die Geschichte ein und dabei bleibt es.

Franz Brungs bekommt heute noch Autogrammpost wegen Fünferpack gegen FC Bayern München

Sprechen Sie heute noch Leute auf diese Tor-Gala am 2. Dezember 1967 an?

Das ist doch normal. Ich bekomme immer noch Autogrammpost, obwohl ich schon 50 Jahre aus dem Geschäft bin (lacht). Diese fünf Tore werden immer wieder erwähnt.

Was hatten Sie an jenem Morgen gefrühstückt?

Das weiß ich nicht mehr (lacht). Das Schönste war, ich habe gar kein Kopfballtor gemacht. Normalerweise habe ich immer ein Kopfballtor gemacht. Aber da haben ich alle Tore mit dem Fuß gemacht. Das war schon einmalig. Vor allem, wenn man denkt, gegen welche Mannschaft wir gespielt haben. Bayern hatte eine überragende Truppe, die in Deutschland Geschichte geschrieben hat. Und ich habe zu dieser Geschichte beigetragen.

Nürnberg-Legende Brungs: "Die hatten mit Gerd Müller einen super Torjäger"

Gab es einen Moment, der Ihnen besonders in Erinnerung bleibt?

Einfach das ganze Spiel. Uns ist alles gelungen. Die hatten mit Beckenbauer und Schwarzenbeck eine richtig gute Verteidigung. Aber der FC Bayern hatte wohl einen schlechten Tag. Sich aber dann so durchzusetzen, war einmalig.

Hat Sie der FC Bayern nach dem Spiel mal angerufen und wollte Sie verpflichten?

Nein! Die hatten mit Gerd Müller auch einen super Torjäger. Einen Zweiten brauchten sie da nicht.

Bejubelte seinen Fünferpack gegen den FC Bayern ausgelassen: Franz Brungs. © IMAGO

Wechsel zum FC Bayern war für Brungs nie ein Thema

Aber wären Sie nach München gewechselt?

Das ist im Nachhinein schwer zu sagen. Als Nürnberg in dieser Saison Meister wurde, ist dort alles kopfgestanden. Dann wäre es unheimlich schlecht gewesen, wenn es hieß, der Brungs geht jetzt zum FC Bayern. Ich bin ein Jahr später zur Hertha nach Berlin gegangen, aber Bayern nie ein Thema.

Wie haben Sie den Verein damals generell wahrgenommen. Konnte man sehen, dass der FC Bayern in den nächsten Jahrzehnten eine derartige Erfolgsgeschichte schreiben wird?

Es war schon eine super Mannschaft. Sepp Maier war in Deutschland die absolute Nummer eins. Auch die Abwehr mit Schwarzenbeck und Beckenbauer war sehr gut. Und das Mittelfeld war bestückt mit Bulle Roth, einem absoluten Kämpfer. Und vorne, diesen Mann dürfen die Jungen nie vergessen, ein absoluter Torjäger, der Gerd Müller. Er war ein feiner Fußballer.

Glauben Sie, dass es in Zukunft nochmal jemand schaffen wird, gegen den FC Bayern einen Fünferpack zu erzielen?

Das ist eine gute Frage. (lacht) Es kann immer wieder Überraschungen geben. Vielleicht gelingt es jemanden, den man nicht auf der Rechnung hat.