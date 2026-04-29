Der FC Bayern verliert das Halbfinalhinspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain mit 4:5. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Lieferten sich einen irren Kampf gegen Paris Saint-Germain: Die Bayern um Harry Kane, Joshua Kimmich und Luis Díaz.

Was für ein Spektakel! Was für ein Drama! Der FC Bayern verliert das Halbfinal-Hinspiel bei Paris Saint-Germain mit 4:5, zeigt aber starke Moral und darf noch aufs Weiterkommen hoffen. Die AZ-Einzelkritik.

Upamecano besonders gefordert gegen PSG-Sturm

MANUEL NEUER - NOTE 3: Bayerns Torhüter-Legende, in der Vergangenheit oft der personifizierte PSG-Albtraum, wollte an die Gala aus dem Viertelfinal-Hinspiel bei Real Madrid anknüpfen. Aber dieser Abend verlief sehr unglücklich. Neuer konnte an keinem der fünf Gegentore etwas machen. Ganz bitter.

JOSIP STANISIC - NOTE 4: Sein offensives Zusammenspiel mit Olise passte, der Rechtsverteidiger bot immer wieder gute Laufwege an. Hinten aber anfällig. Vor dem 1:1 ließ er Kvaratskhelia weglaufen und einschießen.

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DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Gegen seine Landsleute unter besonderer Beobachtung. Und stark gefordert von den schnellen Dembélé, Doué und Kvaratskhelia. Überragendes Tackling gegen Dembélé (35.). In der zweiten Halbzeit wackelte er in manchen Szenen. Aber: Verkürzte mit seinem Kopfball auf 3:5 (65.). Der unbändige Upa.

Hatte gegen Paris Saint-Germain ordentlich zu tun: Josip Stanisic. © IMAGO

Kimmich mit gefährlichen Standards

JONATHAN TAH - NOTE 4: Hatte ebenfalls die große Aufgabe, in den Sprintduellen zu bestehen. Das gelang zunächst, doch dann bekam er immer mehr Probleme.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 4: Etwas überraschend hinten links in der Startelf, Kompany wollte die Geschwindigkeit des Kanadiers nutzen. Weshalb die Entscheidung gar nicht so überraschend war – und trotzdem bitter für Konrad Laimer. Davies gewann gleich mal ein Laufduell gegen Hakimi. Ärgerlich: Verursachte den Elfmeter vor dem 3:2 mit seinem Handspiel. Zur Halbzeit ausgewechselt.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Kaum ein Bayern-Profi wird in Frankreich und bei PSG so sehr geschätzt wie Kimmich, der Antreiber des Spiels. Wie gewohnt mit gefährlichen Standards, etwa vor dem 3:5. Bei Kontern aber wie Pavlovic nicht immer im Bilde.

Puschte seine Mitspieler: Joshua Kimmich. © IMAGO

Musiala in ersten Halbzeit unauffällig

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 4: Neben Kimmich hat sich der Mann aus der Bayern-Jugend zum Stammspieler entwickelt. Aber manchmal patzt Pavlovic noch: Sein Fehlpass ermöglichte Dembélé die XXL-Chance, der Franzose schob an Neuers Tor vorbei (23.). Im Mittelfeld klafften große Lücken.

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Der mysteriöse Superstar kam mit schwarzem Schal und schwarzer Kappe ins Stadion, Aufschrift: "Fuck". Sportlich machte er wieder mächtig Wirbel: Verpasste nach Kanes Pass das 2:0 nur knapp (20.). Dann mit einem famosen Solo, João Neves klärte gegen den eigenen Pfosten (32.). Und klar: Olise war es, der nach einem Dribbling hart, aber mittig zum 2:2 traf (41.). Absolute Weltklasse.

JAMAL MUSIALA - NOTE 4: Mit PSG wird Musiala immer seine schwere Verletzung bei der Klub-WM verbinden. Recht unauffällig in der ersten Halbzeit, in den Zweikämpfen manchmal nicht robust genug. So zum Beispiel beim 2:1 für PSG, als Musiala João Neves einfach einköpfen ließ.

Torjubel zum 4:5 durch Luis Diaz. © IMAGO

Kane zeigt sich eiskalt vom Elfmeterpunkt

LUIS DÍAZ - NOTE 1: Hatte eine besondere Mission: Am besten erneut zwei Tore schießen wie beim 2:1 in der Ligaphase – und am besten nicht wieder vom Platz fliegen. Und Díaz spielte grandios: Nach tollem Solo holte er den Elfmeter vor Kanes 1:0 heraus. Was für ein Antritt! War von PSG nie zu stoppen. Erzielte das herrliche 4:5 nach Kanes Pass (69.).

HARRY KANE - NOTE 2: Bayerns Torjäger der Superlative zeigte sich mal wieder eiskalt vom Elfmeterpunkt: Kane schob den Ball gekonnt rechts unten ins Eck zum 1:0 (17.). War überall zu finden, gefiel auch als Ballverteiler.

KONRAD LAIMER - NOTE 4: Der Österreicher löste Davies ab. Hatte eine gute Chance: Schoss nach Díaz-Pass ans Außennetz (54.). Vor dem 2:4 entblößte er seine Seite.

LEON GORETZKA und NICOLAS JACKSON kamen zu spät für eine Bewertung.