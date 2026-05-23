Der FC Bayern gewinnt das Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart mit 3:0. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Der FC Bayern hat ihn wieder, den Pott. Sechs Jahre nach dem 4:2 im DFB-Pokalfinale 2020 gegen Bayer Leverkusen (wegen der Corona-Pandemie ohne Fans ausgetragen) gewinnen die Münchner das Endspiel 2026 gegen den VfB Stuttgart vor 74.000 Fans mit 3:0.

FC Bayern gewinnt zum 14. Mal das Double

Der Matchwinner für die Bayern gegen den Titelverteidiger war Mittelstürmer Harry Kane, der nach einer Top-Flanke von Michael Olise den Ball per Flugkopfball über die Linie drückte (55.) und das 2:0 mit einer Weltklasse-Bewegung nach Pass von Luis Díaz nachlegte. Am Ende verwandelte Kane noch einen Foulelfmeter zum 3:0. Mit dem Pokal-Erfolg sicherte sich der FCB das Double, und das bereits zum 14. Mal in der Vereinsgeschichte.

Für den 32-jährigen Briten Kane war es der erste Sieg in einem Endspiel überhaupt. Mit seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur verlor er 2019 ein Champions-League-Finale sowie die Endspiele im Ligapokal 2015 und 2021. Mit der englischen Nationalelf unterlag er jeweils in den EM-Finals 2021 und 2024. Nun ist Kanes ganz persönlicher Final-Fluch passé.

JONAS URBIG - NOTE 2: Da Manuel Neuers Wade mal wieder zwickt, durfte der Stellvertreter und Kronprinz zum 20. Mal in dieser Saison ins Tor – mit 22 Jahren und 288 Tagen wurde Urbig der zehntjüngste Final-Keeper in der Nachkriegsgeschichte. Lenkte den gefährlichen Flachschuss von Mittelstädt stark zur Ecke ab (17.), hielt ansonsten souverän – auch mit dem Ball am Fuß stets sicher.

Vertrat Manuel Neuer im Pokalfinale: Jonas Urbig. © IMAGO

Upamecano behielt meist die Ruhe und Übersicht

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Der Allrounder aus Austria, Stammspieler der Auswahl der Alpen-Republik, hatte es auf seiner rechten Abwehrseite mit Chris Führich zu tun. Den nicht für die WM nominierten Schwaben-Linksaußen hatte er meist gut im Griff. Das einzige Manko: Ließ die riesige Chance auf die 2:0-Vorentscheidung frei vor Nübel (61.) aus – vorm leeren Tor.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 2: Der Innenverteidiger, WM-Teilnehmer mit Frankreich, behielt in den meisten Aktionen Ruhe und Übersicht. In Halbzeit eins lediglich mit einem Tempo-Sololauf in die VfB-Hälfte. Steigerte sich nach der Pause, wurde in seinem Auftreten immer sicherer und dominanter.

Tah mit gutem Auftritt gegen den VfB Stuttgart

JONATHAN TAH - NOTE 2: Der Abwehrchef, auch im DFB-Team von Julian Nageslmann für die WM gesetzt, holte vor zwei Jahren mit Leverkusen den DFB-Pokal. Hatte es meist mit VfB-Cleverle Deniz Undav zu tun, den er weitestgehend abmeldete und frustriert zurückließ – Tahs Verdienst.

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Der gebürtige Münchner, der mit Kroatien zur WM in Nordamerika fährt, durfte ebenfalls vor zwei Jahren mit den Rheinländern (war eine Saison ausgeliehen) feiern. Als Linksverteidiger mit schwerem Stand gegen den schnellen Rechtsaußen Leweling. Prüfte VfB-Keeper Nübel mit einem Weitschuss (36.), ansonsten fleißig und standhaft in den Zweikämpfen.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 2: Der Mittelfeld-Chef, beim Finale wie im DFB-Team Kapitän, gewann nun bereits zum vierten Mal den Pott. Der gebürtige Schwabe suchte mit seinen Chip-Bällen aus dem Spiel oder bei Standards immer wieder Kane. Ein Vorbild an Willen und Einsatz.

Hatte es gegen den VfB Stuttgart vor allem in der ersten Hälfte schwer: Aleksandar Pavlovic. © IMAGO

Musiala ohne berauschende Leistung

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 2: Die Münchner Ballverteilungsmaschine, Fixpunkt im Zentrum unter Trainer Kompany wie auch unter Nagelsmann. Lief enorm viele Bälle ab, Lücken zu und machte die Stuttgarter mit seiner Präsenz über die Distanz des Spiels mürbe. In der 90. Minute ausgewechselt.

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Sofort hart attackiert von den Schwaben suchte der Rechtsaußen (natürlich auch im Team der Franzosen einer der Stars) oft die Flucht nach vorn durch die Mitte. Verzettelte sich allerdings auch über links sehr oft, blieb hängen – bis er dann entscheidend durchkam und mit rechts perfekt auf Kane flankte. Der Dosenöffner dieser Partie.

JAMAL MUSIALA - NOTE 4: Der Spielmacher, bei Bayern und in der Nationalelf, mogelte sich so langsam – Aktion für Aktion – in die Partie. Ein stetes Rantasten – wie über die gesamte Rückrunde seit der Rückkehr nach der schweren Verletzung im Juli 2025. Nach 77 Minuten ausgewechselt, eine ordentliche, aber nicht berauschende Leistung. Feiert seinen ersten Pokal-Triumph.

Harry Kane lässt sich von seinen Mitspielern nach seinem dritten Treffer feiern - samt Handyfoto. © Michael Kappeler (dpa)

Kane mit Bestnote gegen Stuttgart

LUIS DÍAZ - NOTE 3: Der Kolumbianer, einer der Stars seines Landes, spürte bereits Pokalsieger-Vibes (2022 FA-Cup-Sieger mit Liverpool). Rieb sich in Laufduellen und teils handgreiflichen Zweikämpfen über die linke Außenbahn auf. Gab die Vorlage zu Kanes zweitem Treffer – jedoch nicht so effektiv und kreativ wie oft in dieser Saison.

HARRY KANE NOTE 1+: Der Bundesliga-Torschützenkönig, zum dritten Mal in Serie, ist auch der Kopf der Offensiv-Reihe von Thomas Tuchels England-Team. Holte sich gegen den VfB viele Bälle vor dem eigenen Strafraum, spielte eine Art Libero vor der Abwehr. War aber auch in seinem Kerngebiet als Neuner zur Stelle, traf per Flugkopfball – sein Saisontore 59, 60 und 61 im 52. Spiel. In dieser Saison zehn Tore in sieben Pokalspielen.

LENNART KARL - NOTE 2: Kam am Ende seiner ersten Profi-Saison auch im Pokalfinale zum Einsatz, eingewechselt in der 77. Minute. Der 18-jährige Rechtsaußen, von Nagelsmann für die WM nominiert, war in der Entstehung des 2:0 beteiligt.

Goretzka bestreitet letztes Bayern-Spiel gegen Stuttgart

LEON GORETZKA - OHNE NOTE: Letztes Spiel im Bayern-Dress nach acht Jahren. Der Mittelfeldspieler, bei der WM im DFB-Kader, kam in der Schlussphase noch zu einem umjubelten Einsatz für Pavlovic. Verlässt die Münchner mit dieser Partie. Überreichte dem verletzten Neuer nach Abpfiff die Kapitänsbinde.

TOM BISCHOF, RAPHAEL GUERREIRO und HIROKI ITO - ALLE OHNE NOTE: Kamen jeweils in der Nachspielzeit in die Partie - allerdings zu spät für eine Bewertung. Eine schöne Geste von Bayern-Trainer Vincent Kompany, vor allem auch für den Portugiesen Guerreiro, der nach drei Jahren die Bayern verlässt.