Einspruch des FC Bayern erfolgreich: Uefa reduziert Díaz-Sperre

Luis Díaz ist nach seiner Roten Karte gegen Paris Saint-Germain nun doch nur für zwei Spiele gesperrt. Der Einspruch des FC Bayern gegen die ursprüngliche Drei-Spiele-Sperre der Uefa hatte Erfolg.

Der FC Bayern hat mit seinem Einspruch gegen die harte Sperre für Stürmer Luis Díaz in der Champions League Erfolg gehabt. Die Uefa reduzierte die Strafe von drei auf zwei Spiele. Damit muss der 28-Jährige nur noch im Heimspiel gegen Sporting Lissabon am Dienstag zuschauen, gegen Union Saint-Gilloise (21. Januar) kann er wieder mitwirken. Zum Abschluss der Ligaphase muss der deutsche Rekordmeister noch zur PSV Einhoven, wo es zum Wiedersehen mit Paul Wanner kommt, der im Sommer von München in die Niederlande gewechselt ist.

Díaz hatte am 4. November im Spiel bei Paris Saint-Germain (2:1) nach einem Foul an Achraf Hakimi die Rote Karte gesehen, zuvor hatte er beide Tore für den Rekordmeister erzielt.

FC Bayern war bei Einspruch gegen Díaz-Sperre zunächst pessimistisch

Die Bayern, die zunächst von einer Pause für nur ein Spiel ausgegangen waren, waren nach dem ersten Urteil in Berufung gegangen. Sportvorstand Max Eberl hatte sich eher geringe Chancen ausgerechnet. "Ich bin nicht so blauäugig und sage, dass es nur ein Spiel wird. Wenn wir ein Spiel weniger bekämen, dann wäre das fantastisch", hatte er zuletzt gesagt. Nun hatte der Einspruch doch Erfolg.