Vincent Kompany hat ein unersättliches Bayern-Team geformt, das auf der Jagd nach allen Titeln Tor um Tor erzielen will. Den Grundstein legt er im Sommer 2024 am Tegernsee in Form eines Leitmotivs.

Gefeiert ist der falsche Begriff. Angestoßen wurde auf die Meisterschaft. Die Spieler mit alkoholfreiem Bier und Wasser, die Bosse mit Wein und Vollbier. Einer muss sich ja opfern an so einem Jubeltag, an dem der 35. Titel hierzulande dingfest gemacht wurde durch das 4:2 des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart. Nicht überraschend, aber (immer wieder) schön.

Meisterfeier des FC Bayern bleibt ruhig

Und schön gemütlich. Die Profis sowie das Trainer- und Betreuerteam saßen am Sonntagabend noch in der Players Lounge hoch droben in der Allianz Arena zusammen und ließen den Abend bei einem gemeinsamen Essen fröhlich (ohne feucht-) ausklingen.

"Wir haben ja noch ein paar Ziele in dieser Saison", erklärte Vize-Kapitän Joshua Kimmich die Zurückhaltung am Glas. Vincent Kompany lächelte als er sagte, was für ihn und sein Trainerteam gilt: "Ein Gläschen Rotwein und am Montag arbeiten – das schaffen wir, glaube ich."

Zwei wichtige Halbfinal-Herausforderungen warten

Denn alle wissen: Kompany übertreibt (es) nie. Nach der Überquerung der Ziellinie in Sachen Titelverteidigung der Schale warten zwei Halbfinal-Aufgaben: am Mittwoch bei Bayer Leverkusen im DFB-Pokal und das Champions-League-Halbfinale gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain (27. April und 6. Mai).

Nach sechs Jahren soll der DFB-Pokal endlich wieder nach München kommen. © IMAGO/Noah Wedel

"Wir haben den wichtigsten Titel gewonnen, die Meisterschaft. Aber es ist 'more to come'", betonte Jan-Christian Dreesen. Der Vorstandsboss mit Blick auf die Pokal-Herausforderung Leverkusen: "Ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Wir wollen unbedingt mal wieder nach Berlin." Ins Pokalfinale am 23. Mai.

Nach dem EM-Kater war vor dem Kompany-Funken

Es ist schon ein Weilchen her, dass der Funke zwischen Kompany und der Mannschaft des FC Bayern übergesprungen ist. Man schrieb den 24. Juli 2024, die Fußball-Nation und die Stars der Münchner erholten sich noch vom Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM gegen Spanien und vom englischen Schiedsrichter Anthony Taylor, der ein Handspiel von Marc Cucurella nicht pfiff.

Die Bayern, in der Saison zuvor gedemütigt von Double-Sieger Bayer Leverkusen, traten zu einem Folklore-Testspiel im Stadion am Birkenmoos an, der Heimstätte des FC Rottach-Egern aus der Kreisklasse. An Ort und Stelle ihres ersten Trainingslagers.

In Rottach-Egern legte Vincent Kompany im Sommer 2024 den Grundstein für die heutige Bayern-Erfolgswelle. © IMAGO

Kompany gab am Tegernsee neue Gewinnermentalität vor

Am idyllischen Tegernsee gab es vor 2.750 Fans ein standesgemäßes 14:1-Schützenfest. Was niemanden erstaunte. Dennoch behielten die Bayern-Profis jenen schwülen Sommertag bis heute in Erinnerung. Weil ihnen ihr neuer Trainer, damals fünfte Wahl der Bayern-Bosse in einem aberwitzigen Auswahlprozess, eine Denksportaufgabe mitgab. Jenes Testspiel zum Beginn der Vorbereitung, so Kompany, sollten seine Jungs angehen wie ein Champions-League-Finale. Nicht nur das. JEDES Spiel. Egal wo. Egal wann. Egal gegen wen.

Diese Botschaft sickerte über Wochen und Monate in die Köpfe der Spieler ein und ist nun das Leitmotiv dieser Mannschaft, das in der Liaison mit dem Cheftrainer eine nahezu unschlagbare Verbindung eingegangen ist. Das eine Pünktchen, das noch fehlte, gegen den VfB im Schongang einfahren? Aber bitte – nichts da!

Mit Kompanys Sieger-Mantra eilt der FC Bayern von Erfolg zu Erfolg. © IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

"Wir gehen jedes Spiel gleich an"

"Wir wussten schon vorher, dass wir es geschafft haben, wollten aber unbedingt das Spiel gewinnen – und zwar auf die Art und Weise, wie wir es die ganze Saison gemacht haben: Einfach unseren Stiefel runterspielen", sagte Leon Goretzka stellvertretend für die Mannschaft und erklärte: "Das hat uns dieses Jahr so stark gemacht, dass wir keinen Unterschied gemacht haben, ob es um viel oder weniger ging. Wir gehen jedes Spiel gleich an."

Co-Trainer Danks übernimmt gegen PSG

Auch das Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse am Dienstag in einer Woche bei Titelverteidiger PSG. Allerdings ohne ihren Leitwolf. Ohne Trainer Kompany, der wegen einer Gelbsperre nicht coachen darf. Seine Aufgaben an der Seitenlinie wird nach AZ-Informationen Aaron Danks (42), der Standardcoach, übernehmen.

Der Brite kam auf Kompanys Wunsch im Juli 2024 nach München. Man kennt sich ewig, arbeitete schon beim RSC Anderlecht zusammen. Der Österreicher René Maric (33), bereits seit November 2023 an der Säbener Straße, assistiert ihm wie gewohnt. Auch Danks und Maric kennen ihn, Kompanys Rottach-Egern-Kniff.