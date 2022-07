Einer wie keiner: Was Bayerns Wunschtransfer de Ligt so außergewöhnlich macht

Balldieb, Defensivorgansiator, Mentalitätsmonster: Die AZ erklärt, was Bayerns neuen Abwehrchef in spe so außergewöhnlich macht - und warum er mit einem Model liiert ist, aber mit Mode nichts am Hut hat.

15. Juli 2022 - 06:06 Uhr | Patrick Strasser

Matthijs de Ligt. © imago/ZUMA Press