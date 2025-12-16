AZ-Plus

"Ein weiterer Meilenstein": FC Bayern kauft den Sportpark Unterhaching

Es war schon länger ein offenes Geheimnis, nun ist es offiziell: Der FC Bayern hat den Sportpark Unterhaching gekauft. Dieser ist die künftige Heimat der Frauenmannschaft des Rekordmeisters. Die Spielvereinigung bleibt Mieter des Stadions.
Bernhard Lackner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der Sportpark Unterhaching gehört fortan dem FC Bayern.
Der Sportpark Unterhaching gehört fortan dem FC Bayern. © IMAGO/Ulrich Wagner

Jetzt ist der Deal in trockenen Tüchern: Der FC Bayern hat den Sportpark Unterhaching gekauft. Dies teilte der Rekordmeister am Dienstagabend offiziell mit.

Eigentümer wird ab 1. Januar 2026 die Allianz Arena Stadion GmbH sein, eine hundertprozentige Tochter der FC Bayern München AG. Nach entsprechenden infrastrukturellen Anpassungen wird der Sportpark Unterhaching den gesamten Spiel- und Trainingsbetrieb der FC Bayern Frauen beheimaten, ab der Saison 2026/2027 werden dort bereits die Heimspiele der FC Bayern Frauen in der Champion League ausgetragen. Die 1. Mannschaft der SpVgg Unterhaching wird darüber hinaus - wie bisher auch - ihre Heimspiele im Stadion des Sportparks bestreiten.

FC Bayern kauft Sportpark Unterhaching: "Ein weiterer Meilenstein"

"Der Erwerb des Sportparks Unterhaching ist ein weiterer Meilenstein für die gesamte Entwicklung unserer FC Bayern Frauen", sagt Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen: "Die neue sportliche Heimat unseres Frauen-Teams wird die Anforderungen der Uefa erfüllen und auch der Zuschauernachfrage in Zukunft gerecht. Mittelfristig soll der Sportpark Unterhaching die neue Heimat für den kompletten FC Bayern Frauenfußball werden."

Das Stadion im Sportpark Unterhaching hat eine Kapazität von 15.000 Zuschauern, davon mehr als 8000 Sitzplätze. Das gesamte Areal des Sportparks umfasst rund 45.000 Quadratmeter, dazu gehören neben dem Stadion drei Trainingsplätze sowie ein Klubheim inklusive Gaststätte und Biergarten. Hinzu kommen zwei weitere Grundstücke im Norden des Sportparks mit baulichen Entwicklungsoptionen.

So geht es mit den anderen bisherigen Mietern des Sportparks weiter

Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching, freut sich über den Abschluss des Deals. "Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten intensive Diskussionen darüber geführt, wie wir unsere Zukunft im Sportpark gestalten wollen. Letztlich kamen wir im Austausch mit der Gemeinde Unterhaching und dem FC Bayern zu der Einschätzung, dass es für die SpVgg Unterhaching die beste Lösung ist, mit dem FC Bayern als zukünftigem Eigentümer des Stadions eine Partnerschaft einzugehen", so Schwabl.

Unklar war bislang, wie es mit den weiteren bisherigen Mietern, den Stockschützen vom EC Parksee, den Fußballern von Fortuna Unterhaching und dem American Footballteam der Munich Ravens, nach dem Kauf des Stadions weitergeht. Für sie seien "Lösungen für die Zukunft angedacht, die nun ausgearbeitet werden", teilt der FC Bayern mit.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.