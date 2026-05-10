Bayern-Legende Lothar Matthäus wurden in seiner Zeit in Italien gleich mehrere Autos gestohlen. Ein exklusiver Auszug aus dem Buch "Calcio d'Oro - Die goldenen Jahre des Fußballs".

Ihm wurden in seiner Italien-Zeit gleich mehrere Autos gestohlen: Lothar Matthäus.

Ein Peugeot 205 Cabrio ist das erste Auto, das Lothar Matthäus in Mailand abhandenkommt. Er parkt das praktische, wendige Stadtauto in der Innenstadt und findet es nach einem Einkaufsbummel nicht mehr wieder. Die Polizei entdeckt das Fahrzeug einige Wochen später in einem Waldstück: auf Steinen aufgebockt und komplett ausgeschlachtet.

Auch Mercedes Cabrio wird gestohlen

Mit dem Nachfolger des Peugeot, einem Mercedes Cabrio, fährt Matthäus zum Mittagessen in ein Ristorante, stellt es auf den Parkplatz und setzt sich auf die Terrasse, um kurz nach der Bestellung seinen Mercedes durch die Sonnenbrille auf der Straße vorbeifahren zu sehen. Er muss allerdings nicht lange warten und auch nicht weit laufen, um sein Auto wiederzusehen.

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Der Mercedes steht fahruntauglich in der nächsten Kurve am Straßenrand. Der Dieb hat in seiner Aufregung ordentlich Gas gegeben und in der Kurve die Fahrbahnbegrenzung mitgenommen, weshalb ein Achsenbruch die Weiterfahrt verhindert. Der Dieb reißt die Fahrertür auf und flieht – ohne PS-Unterstützung.

Fuhr auch zu Bayern-Zeiten nicht die schlechtesten Autos: Lothar Matthäus. © IMAGO

Auto wird am Flughafen gestohlen

Mit dem nächsten Mercedes Cabrio fährt Matthäus seine damalige Ehefrau zum Flughafen Milano Linate. Im Abflugbereich ist viel los. Vier Carabinieri sind in Aktion und stellen Strafzettel für falsch oder zu lange geparkte Autos aus. Lothar steigt aus und wendet sich an einen der Beamten mit dem Hinweis, dass er nur ganz kurz seine Frau zum Abfluggate begleiten möchte und umgehend wieder mit dem Mercedes den Bereich verlassen werde.

Ein zustimmendes Nicken folgt als Antwort. Matthäus kommt nach acht Minuten und 30 Sekunden wieder, findet aber sein Auto nicht. Also geht er zum Carabiniere, um zu fragen, warum man denn um Himmels willen sein Auto abgeschleppt habe. Eine unverständige Miene ist die Antwort. Man habe den Mercedes weder aufgeschrieben noch abschleppen lassen.

Das Cover von "Calcio d'Oro - Die goldenen Jahre des Fußballs". © Mosaik

Weitere Anekdoten von Carsten Fuß gibt es in dem Buch "Calcio d'Oro - Die goldenen Jahre des Fußballs", Mosaik-Verlag, 24 Euro, ISBN-10‏:‎ 3442394597