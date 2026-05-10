Peugeot 205 Cabrio war dabei: Matthäus wurden mehrere Autos geklaut
Ein Peugeot 205 Cabrio ist das erste Auto, das Lothar Matthäus in Mailand abhandenkommt. Er parkt das praktische, wendige Stadtauto in der Innenstadt und findet es nach einem Einkaufsbummel nicht mehr wieder. Die Polizei entdeckt das Fahrzeug einige Wochen später in einem Waldstück: auf Steinen aufgebockt und komplett ausgeschlachtet.
Auch Mercedes Cabrio wird gestohlen
Mit dem Nachfolger des Peugeot, einem Mercedes Cabrio, fährt Matthäus zum Mittagessen in ein Ristorante, stellt es auf den Parkplatz und setzt sich auf die Terrasse, um kurz nach der Bestellung seinen Mercedes durch die Sonnenbrille auf der Straße vorbeifahren zu sehen. Er muss allerdings nicht lange warten und auch nicht weit laufen, um sein Auto wiederzusehen.
Der Mercedes steht fahruntauglich in der nächsten Kurve am Straßenrand. Der Dieb hat in seiner Aufregung ordentlich Gas gegeben und in der Kurve die Fahrbahnbegrenzung mitgenommen, weshalb ein Achsenbruch die Weiterfahrt verhindert. Der Dieb reißt die Fahrertür auf und flieht – ohne PS-Unterstützung.
Auto wird am Flughafen gestohlen
Mit dem nächsten Mercedes Cabrio fährt Matthäus seine damalige Ehefrau zum Flughafen Milano Linate. Im Abflugbereich ist viel los. Vier Carabinieri sind in Aktion und stellen Strafzettel für falsch oder zu lange geparkte Autos aus. Lothar steigt aus und wendet sich an einen der Beamten mit dem Hinweis, dass er nur ganz kurz seine Frau zum Abfluggate begleiten möchte und umgehend wieder mit dem Mercedes den Bereich verlassen werde.
Ein zustimmendes Nicken folgt als Antwort. Matthäus kommt nach acht Minuten und 30 Sekunden wieder, findet aber sein Auto nicht. Also geht er zum Carabiniere, um zu fragen, warum man denn um Himmels willen sein Auto abgeschleppt habe. Eine unverständige Miene ist die Antwort. Man habe den Mercedes weder aufgeschrieben noch abschleppen lassen.
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