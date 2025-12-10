Der FC Bayern ist in der Champions League auf dem besten Wege, die Playoffs zu umgehen. Neuer: "Das war wirklich ein Meilenstein."

So schön die Auswärtsfahrt nach Glasgow im Februar für alle Fans, Spieler und Verantwortlichen des FC Bayern auch war – noch einmal brauchen die Münchner die Erfahrung Champions-League-Playoffs nicht. In der Vorsaison musste das Team von Trainer Vincent Kompany nach einer durchschnittlichen Gruppenphase eine Ehrenrunde drehen, holte dann im atmosphärisch famosen Celtic Park ein 2:1 und zitterte sich im Rückspiel in der Allianz Arena mit 1:1 ins Achtelfinale.

Neuer: "Das war wirklich ein Meilenstein heute"

In den Playoffs wurden womöglich die entscheidenden Körner auf dem Weg ins angepeilte Finale dahoam gelassen – das soll in dieser Spielzeit nicht mehr passieren. Und es sieht für Bayern nach dem 3:1 gegen Sporting sehr gut aus. Ein Punkt sollte in den verbleibenden beiden Spielen gegen Union Saint-Gilloise (21. Januar) und bei der PSV Eindhoven (28. Januar) schon reichen, um unter den besten acht Teams zu bleiben und damit direkt ins Achtelfinale einzuziehen. Man darf Bayern freilich auch noch mindestens einen Sieg zutrauen.

So oder so: Die Münchner können dank des Erfolgs gegen Sporting bereits fürs Achtelfinale planen. "Es war entscheidend, dieses wichtige Spiel zu Hause zu gewinnen und im Flow zu bleiben, sodass wir jetzt 15 Punkte haben", sagte Kapitän Manuel Neuer: "Wir haben jetzt noch zwei weitere Spiele, die wollen wir erfolgreich bestreiten. Aber das war wirklich ein Meilenstein heute." Zweifellos. Mannschaftsintern war es ein großes Ziel, die Playoffs in dieser Saison zu vermeiden.

Gewann mit dem FC Bayern gegen Sporting Lissabon mit 3:1: Keeper Manuel Neuer. © IMAGO

Kompany warnt seine Bayern

Die Extra-Anstrengung Celtic schwirrte immer in den Köpfen herum. Entsprechend konzentriert und motiviert tritt das Team bislang in der Königsklasse auf. Coach Kompany war gleichwohl anzumerken, dass er die Platzierung in der Vorrunde nicht zu hoch hängen wollte. "PSG hat diese Playoffs gespielt und am Ende die Champions League gewonnen", erinnerte der Belgier an die Vorsaison: "Liverpool war Erster in der Gruppenphase und in der nächsten Runde raus. Was ich meine, ist: Da startet meiner Meinung nach ein anderer Wettbewerb."

Doch "bis jetzt", so Kompany weiter, "haben wir unsere Aufgabe gut gemacht – und wir wollen das bis zum Ende durchziehen." Erst in der Vorrunde, dann im Achtelfinale ab dem 10. März. Auf die Playoffs kann auch Kompany gut verzichten.