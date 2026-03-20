Ein Kämpfer für Kompany: Das ist der Bayern-Plan mit Aseko

Noel Aseko kommt nach seiner Hannover-Leihe zurück zum FC Bayern. "Gute Entwicklung."

Für Leon Goretzka beginnt so langsam die Abschiedstournee vom FC Bayern. Der 31-Jährige, der 2018 vom FC Schalke 04 verpflichtet wurde, wird die Münchner am Saisonende ablösefrei verlassen. Nur allzu gern würde er mit dem zweiten Triple nach 2020 Servus sagen. Oder eher Arrivederci? Als neuer Klub wird die AC Mailand gehandelt, die Italiener locken Goretzka laut der "Gazzetta dello Sport" mit einem Dreijahresvertrag. Noch soll sich der Mittelfeldstar aber nicht entschieden haben, alles ist offen.

Bayern zieht Rückkaufoption

Beim FC Bayern hingegen wurde nun die erste Entscheidung getroffen: Noel Aseko, der in dieser Spielzeit an Hannover 96 ausgeliehen ist, wird im Sommer zu Bayern zurückkehren. Das gaben beide Klubs offiziell bekannt. Die Münchner machten dabei von einer im Leihgeschäft fixierten Rückkaufoption Gebrauch, die nach AZ-Informationen bei 2,5 Millionen Euro lag.

Mit Hannover im Aufstiegsrennen: Aseko. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Hannover 96 hofft weiter auf Aseko

Zuvor hatte Zweitligist Hannover eine ebenfalls festgeschriebene Kaufoption in Höhe von einer Million Euro gezogen. 96 würde Aseko gern behalten und womöglich erneut ausleihen. "Noel hat sportlich wie menschlich bei uns eine gute Entwicklung genommen", sagte Hannover-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. "Die Formalien sind jetzt geklärt. Wir bleiben sowohl mit dem Spieler als auch mit dem FC Bayern weiter ergebnisoffen im Austausch." Aseko kam in dieser Saison 25 Mal für Hannover zum Einsatz. Dabei gelangen ihm drei Treffer und fünf Vorlagen.

Kompany setzt auf Aseko

Asekos Leistungen haben auch den FC Bayern überzeugt - nicht zuletzt Trainer Vincent Kompany, der die Qualitäten des kämpferisch wie spielerisch starken Mittelfeldmanns schätzt. Daher soll sich Aseko in der Sommer-Vorbereitung beweisen, es ist geplant, dass er den Kaderplatz von Goretzka einnimmt.

Freund lobt Entwicklung

"Wir haben es schon öfter gesagt, dass sich Noel sehr gut entwickelt", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Freitag: "Das ist eine Super-Leihe, er macht es richtig gut, ist stabil, spielt fast immer über die volle Spielzeit, war nie verletzt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor." Aseko, so Freund weiter, habe "jetzt auch noch den Aufstiegskampf mit Hannover. Für uns ist wichtig, dass wir Noel zurückholen. Wir werden dann im Sommer final entscheiden, wie wir reingehen, aber Noel macht eine richtig gute Entwicklung und wir sind froh, dass er ein Bayern-München-Spieler ist."

Hertha-Juwel: Kennet Eichhorn. © IMAGO/O.Behrendt

Mit Aseko, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof wäre Bayern im Zentrum gut aufgestellt. Ein Transfer von Hertha-Juwel Kennet Eichhorn (16) gilt derzeit als unwahrscheinlich. Die Münchner setzen auf Aseko.