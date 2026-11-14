Ein großer Gewinner in Klopps Team – und zwei Verlierer vom FC Bayern

Brajan Gruda überzeugt auf ganzer Linie und empfiehlt sich für weitere Einsätze. Zwei Bayern-Youngster müssen dagegen um ihre Plätze bangen.

Die Partie gegen die Niederlande am Montag wird zeigen, wo die deutsche Mannschaft mit Bundestrainer Jürgen Klopp wirklich steht. Geht es wieder Richtung Elite – oder bleibt es beim grauen Mittelmaß der vergangenen Jahre? Das 3:1 bei schwachen Serben war kein echter Gradmesser fürs deutsche Team. Die von Trainer Xavi aufgepäppelten Niederländer, die Griechenland mit 7:0 vom Platz fegten, sind auf einem ganz anderen Niveau.

Ein Sieg und der damit verbundene Einzug ins Nations-League-Viertelfinale wären elementar wichtig für Deutschland, um mit Selbstvertrauen ins neue Jahr zu gehen. Die Spieler folgen Menschenfänger Klopp schon jetzt und setzen sein Pressing-System konsequent um. Doch letztlich sind es Erfolge, die das Band zwischen Coach und Team noch stärker werden lassen.

Die deutsche Nationalmannschaft feierte am Freitag einen lockeren Sieg über Serbien. © IMAGO/Bahho Kara

RB-Leipzig-Youngster zieht davon

Der große Gewinner des Serbien-Spiels war zweifellos Brajan Gruda – nicht nur wegen seines tollen Tores zum 3:0 nach einem Solo über den halben Platz. Der 22-Jährige von RB Leipzig narrte die Gegner mit seinen Dribblings, die Nummer 10 auf seinem Rücken passte perfekt. Daher spricht wenig bis nichts dagegen, Gruda gegen die Elftal erneut starten zu lassen – was wiederum ein Problem für Lennart Karl ist.

Der Youngster des FC Bayern kam in Belgrad gar nicht zum Einsatz, auf seiner Position im rechten offensiven Mittelfeld brillierte Gruda. Auch wenn Klopp Karls Trainingsleistungen lobte, ist der Münchner aktuell hintendran. Gegen die Niederlande wird sein Name wohl erneut fehlen in der Startelf – ebenso wie der von Nathaniel Brown. Der Linksverteidiger vom FC Bayern gehörte neben Karl zu den Verlierern des Serbien-Trips, Klopp gab Stuttgarts Maximilian Mittelstädt den Vorzug.