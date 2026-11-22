Die Ticketpreise für Heimspiele in der Allianz Arena sollen moderat bleiben, verspricht der Vorstandsboss vom FC Bayern, Jan-Christian Dreesen.

Von wegen „Operetten-Publikum“: Für Jan-Christian Dreesen hat sich die Stimmung in der Allianz Arena deutlich verbessert.

Im Vergleich zu anderen Bundesliga-Vereinen und insbesondere den europäischen Spitzenklubs ruft der FC Bayern verhältnismäßig überschaubare Ticketpreise auf. Geht es nach Jan-Christian Dreesen, soll sich daran auch in Zukunft nichts ändern.

"Ich bin zutiefst überzeugt, dass jeder es sich leisten können soll, ein Fußballspiel zu besuchen", sagte der gebürtige Ostfriese auf dem AZ-Sofa. Der gelernte Banker und langjährige Finanzvorstand des Rekordmeisters rechnete vor: "Der Jahreskarteninhaber im Stehplatzbereich zahlte letztes Jahr 185 Euro. Also hat er umgerechnet rund zehn Euro pro Spiel bezahlt. Ich möchte das Kino in München kennen, wo man für so einen Preis eine Abendvorstellung besuchen kann", sagte Dreesen.

Die Kosten für Heimspiele sind über die Jahre deutlich gestiegen

Eine Tageskarte für den Stehplatzbereich koste 15 Euro, der Preis sei seit 2015 nicht mehr erhöht worden – obwohl die Kosten für den Verein im selben Zeitraum deutlich gestiegen seien. "In der gleichen Zeit sind beispielsweise die Kosten für den Ordnungsdienst um das Doppelte oder gar Dreifache gestiegen. Eigentlich ist das Wahnsinn, was wir machen."

Jan-Christian Dreesen auf dem AZ-Sofa. © Bernd Wackerbauer

Ihm und seinen Kollegen in der Führungsspitze des Klubs gehe es allerdings darum, dass sich "jede gesellschaftliche Schicht ein Fußballspiel leisten" könne.

Dabei ist die Nachfrage nach Tickets bei den Bayern so hoch wie bei kaum einem anderen Verein. Seit Jahren sind die Spiele der kommenden Saison schon im Sommer überbucht und könnten teils mehrfach ausverkauft werden. Das wolle man allerdings nicht ausnutzen, um den eigenen Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Dreesen: Die Stimmung in der Allianz Arena hat sich deutlich verbessert

"Es wäre das Leichteste auf diesem Planeten, statt 80 Euro für die Tageskarte 250 beim Spiel gegen Dortmund zu nehmen und am Ende wäre es immer noch deutlich preiswerter als bei dem Spiel Real gegen Barcelona, wo auf der offiziellen Börse bei Real die Karten 1000 Euro kosten – und das ohne Essen und Trinken", sagte der Bayern-Boss.

Im Vergleich zu früher sei auch das Stadionerlebnis heute ein besseres. Über die Jahre hat der Verein diverse Maßnahmen ergriffen, um die Stimmung in der Arena zu verbessern.

"Früher hat sich ja der eine oder andere in der Liga über unser vermeintliches 'Operetten-Publikum' lustig gemacht", erinnerte sich Dreesen: "Das ist heute nicht mehr der Fall – ganz im Gegenteil!"