"Eigentlich Glück gehabt": Kompany erklärt Bankplatz für Díaz gegen Arsenal

Vincent Kompanys Teilnahme am Spiel FC Bayern gegen Arsenal war lange fraglich. Nun kam der Cheftrainer mit dem Team an der Allianz Arena an.

Der zuletzt wegen einer Erkrankung ausgefallene Trainer Vincent Kompany hat vor dem Champions-League-Topspiel gegen den FC Arsenal das Aktivierungstraining des FC Bayern leiten können. Der 40-jährige stand am Vormittag in der 45-minütigen Einheit mit auf dem Platz am Trainingsgelände an der Säbener Straße. Auch am Abend reiste Kompany mit dem Team zur Allianz Arena.

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FC Bayern: Kompany wurde von Danks vertreten

Nach Co-Trainer Aaron Danks stieg er aus dem Bus. "Der Coach ist nicht wichtig heute, es sind die Spieler", meinte Kompany bei "DAZN": Aber naja, wir sind alle Menschen und es kann mal was passieren, wenn man einen Virus bekommt. Ich habe viel gearbeitet, nicht viel geschlafen und dann hat der Köper irgendwann gesagt: Jetzt richtig ruhig machen! Die Vorbereitung war eigentlich sehr gut für dieses Spiel. Natürlich bin ich hier mit voller Überzeugung, dass wir die Mannschaft unterstützen können und dass wir auch das Ergebnis holen können, die wir wollen."

Der frühere Abwehrspieler laborierte zuletzt an einer Virusinfektion. Kompany ließ zur Schonung am Dienstag die letzte Einheit vor dem Champions-League-Spiel gegen die Londoner ebenso aus wie die Pressekonferenz ausfallen. Dort wurde er von Assistent Aaron Danks vertreten, der im Fall von Kompanys Fehlen auch im Königsklassenduell in der Verantwortung gestanden wäre.

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Kompany erklärt Bankplatz für Díaz

Danks hatte auch beim 6:1 der Münchner gegen RB Leipzig am Wochenende von der Seitenlinie aus die Kommandos gegeben. Kompany hatte da wegen des Infekts und Hüftproblemen auf der Bank gesessen. "Es hat teilweise seine Beine beeinträchtigt, er hatte Schmerzen", berichtete Danks über die Auswirkungen des Virus.

Gegen den FC Arsenal nicht in der Startelf: Luis Díaz. © IMAGO

Nicht mit dabei ist gegen die Gunners hingegen Luis Díaz. "Ich glaube, wir sind in einer Phase mit so vielen Spielen, wenig Erholungszeit und dann passiert es manchmal, dass das eine Spiel auf das andere noch ein bisschen Einfluss hat", erklärte Kompany: "Das haben Sie vielleicht nicht gesehen, aber die letzten 15 Minuten, wir hatten schon alle unsere Wechsel gemacht, sollte Lucho Diaz eigentlich raus gegen Leipzig."

Kompany: "Er hat nicht 100 Prozent trainiert"

Der Trainer des FC Bayern weiter: "Da haben wir ein bisschen Angst gehabt, dass was passiert ist und dann haben wir eigentlich Glück gehabt, dass er Dienstag dabei sein konnte. Er hat nicht 100 Prozent trainiert, aber heute Morgen hat er gesagt: 'Coach, ich will dabei sein, ich möchte gerne spielen.' Das ist für uns eine gute Sache, dass er dabei ist auf der Bank. Er kann eine Rolle spielen, er wird wahrscheinlich eine Rolle spielen, wenn er sich gut fühlt heute beim Aufwärmen."