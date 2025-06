Zwei Jahre nach seinem Aus beim FC Bayern steht Hasan Salihamidžić möglicherweise vor einem Comeback in verantwortlicher Position – und das bei einem seiner Ex-Vereine.

"Ich bin jetzt nach anderthalb Jahren auch wieder bereit zu arbeiten. Ob das Bundesliga ist oder Ausland oder mal ein anderes Projekt im Fußball – ich habe wieder Bock", sagte der Ex-Sportchef des FC Bayerns Mitte April in einem Interview mit "RTL/ntv". Zwei Jahre nach seinem Abschied vom FC Bayern steht Hasan Salihamidžić möglicherweise zeitnah vor einem Comeback im Profifußball – und das bei einem seiner Ex-Vereine: Juventus Turin. Wie italienische Medien berichten, gehört der 48-Jährige zu den Favoriten auf den Posten des Sportdirektors bei der "Alten Dame".

Salihamidzic genießt Vertrauen einer Juve-Legende

Laut "Tuttosport" genießt Salihamidzic besonders das Vertrauen von Giorgio Chiellini, dem neu ernannten Direktor für Fußballstrategie. Die beiden kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Juve, wo der Bosnier von 2007 bis 2011 als Spieler unter Vertrag stand. Zwar betreut er derzeit gemeinsam mit seinem Sohn Nick das Team No Rules FC in der Kleinfeldliga Kings League, doch zieht es den ehemaligen Bayern-Sportvorstand offenbar wieder zurück in den klassischen Profifußball.

Dank seiner Erfahrung als erfolgreicher Manager beim FC Bayern – wo er unter anderem am Champions-League-Sieg 2020 beteiligt war – gilt Hasan Salihamidzic als Kandidat für eine Spitzenposition bei einem Klub wie Juventus. Doch er ist nicht der einzige Name auf der Liste: Auch Ricky Massara (zuvor tätig bei der AS Rom und der AC Mailand), Diego Lopez (ehemaliger Sportdirektor von RC Lens) und Matteo Tognozzi (früher Chefscout bei Juve, aktuell beim FC Granada unter Vertrag) zählen zu den potenziellen Anwärtern auf den Posten.

Salihamidzics Zeit beim FC Bayern

Salihamidzic war am 1. August 2017 als Sportdirektor zum FC Bayern zurück – jenem Klub, bei dem er bereits als Spieler große Erfolge gefeiert hatte. Im Juli 2020 wurde er zum Sportvorstand befördert und trug in dieser Funktion bis zu seinem Ausscheiden im Sommer 2023 maßgeblich die Verantwortung für die sportliche Ausrichtung und Kaderplanung des Rekordmeisters. Während seiner Amtszeit als sportlich Verantwortlicher gewann der FC Bayern unter anderem die Champions League, den europäischen Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft sowie sechs deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokalsiege und fünf DFL-Supercups.

Schon als aktiver Spieler von 1998 bis 2007 hatte er mit den Münchnern eine außergewöhnliche Titelsammlung vorzuweisen, darunter ebenfalls die Champions League, den Weltpokal, sechs deutsche Meisterschaften sowie jeweils vier Erfolge im DFB-Pokal und im Ligapokal.

Nach seiner Vertragsauflösung bei Bayern im Sommer 2023 zog sich Salihamidzic zunächst bewusst aus dem Fußballgeschäft zurück, um neue Perspektiven zu entwickeln und zur Ruhe zu kommen. Im Zuge seiner Trennung vom FC Bayern erhielt er eine Abfindung in Millionenhöhe. Mittlerweile deutet jedoch vieles darauf hin, dass sein Interesse an einer Rückkehr ins Profigeschäft wieder deutlich gewachsen ist.