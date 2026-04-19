"Egal, was passiert": Was der FC Bayern beim Titelgewinn heute (nicht) plant

Der FC Bayern könnte gegen den VfB Stuttgart Meister werden. Ist eine interne Feier geplant? Das weiß die AZ dazu.

Die Schale ist zum Greifen nah. Ein Pünktchen noch, dann wäre es vollbracht. Der FC Bayern kann am Sonntagabend (17.30 Uhr) bei einem Remis gegen den VfB Stuttgart Meister werden. Und trotzdem: Geplant ist eine interne Party nach AZ-Informationen nicht. Die Kompany-Elf will sich voll und ganz auf das Pokalhalbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr) bei Bayer Leverkusen fokussieren.

Kompany: "Der Fokus nach dem Spiel ist auf Leverkusen"

Schon am Samstag hatte Kompany auf der Pressekonferenz angekündigt: "Die Spieler haben sogar selber schon gesagt, dass der Fokus nach dem Spiel auf Leverkusen ist – egal, was passiert." Die Mannschaft sei in einer Phase "von dieser Saison, in der wir alle damit leben können, dass wir noch ein bisschen warten, bis wir feiern". Da hat jemand Titelhunger auf mehr!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Immerhin könnten die Münchner in dieser Saison noch das Triple holen. Erst vor wenigen Tagen lösten die Bayern das Halbfinal-Ticket in der Champions League durch das irre 4:3 gegen Real Madrid. Ähnliche Emotionen auf dem Platz könnte es aber gegen den VfB dennoch geben. Wie üblich, würden die Spieler den Titelgewinn mit den Fans ausgelassen feiern.

Ein fester Wegbegleiter beim FC Bayern: Der Kakadu, hier in den Händen von Joshua Kimmich nach dem Gewinn des Supercups. © IMAGO

FC Bayern bekommt Meisterschale im Köln-Heimspiel

Womöglich auch mit Meistershirts und einer Pappschale. Das Original, das in den vergangenen Monaten aufgrund von Platzmangel für Meistergravuren vergrößert wurde, bekommen die Mannen von Kompany aber erst nach dem letzten Heimspiel gegen den 1. FC Köln (16. Mai). Ob am Sonntagabend auch der Porzellan-Kakadu wieder dabei ist? Den hatten die Münchner bei der letzten internen Meisterparty im Münchner Gourmetrestaurant Käfer mitgehen lassen.

Zu einer ähnlichen Aktion wird es am Sonntag jedenfalls nicht kommen. Gut möglich ist aber trotzdem, dass man sich ein entspanntes Meisterbier in der Kabine oder der VIP-Lounge genehmigt.