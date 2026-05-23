Erstmals seit sechs Jahren steht der FC Bayern wieder im DFB-Pokal-Finale. Ob der deutsche Rekordpokalsieger gegen den VfB Stuttgart zum 21. Mal den Pokal gewinnen kann und was sonst noch alles im und um das Berliner Olympiastadion passiert, können Sie im AZ-Liveblog nachlesen.

Lange sechs Jahre ist es her, seit der FC Bayern das letzte Mal im DFB-Pokalfinale stand. Damals konnte man Bayer Leverkusen mit 4:2 schlagen und zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple perfekt machen. Seitdem blieb dem deutschen Rekordpokalsieger stets nur die Zuschauerrolle.

Am Samstagabend, hat die lange Wartezeit – aus Münchner Sicht – endlich ein Ende. Im Endspiel im Berliner Olympiastadion wartet kein Geringerer als der Titelverteidiger VfB Stuttgart. In der abgelaufenen Bundesligasaison konnte das Team von Bayern-Coach Vincent Kompany die Schwaben mit 5:0 und 4:2 bezwingen, auf die leichte Schulter nimmt man die Kicker vom VfB aber nicht.

Ob die Bayern-Stars am Samstagabend wieder einen Grund zum Feiern haben und was sonst noch so alles im und um das Berliner Olympiastadion passiert, können Sie hier im AZ-Liveblog nachlesen.

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+++ Mega-Affront gegen den DFB +++

Kurz vor Anpfiff der zweiten Halbzeit entrollten die Fans des VfB Stuttgart ein durchgestrichenes XXL-Logo des DFB. Das Wappen wurde einmal durch die gesamte Arena gereicht, auch durch Ostkurve der Münchner. Dazu hissten beide Ultragruppen einen Banner mit der Aufschrift: "F*** dich DFB." Der Mega-Affront im Pokalfinale. "Sche*** DFB", sangen die Fans dazu.

Wenig später zündeten beide Fanlager gleichzeitig unzählige Fakeln, sodass die Sicht stark eingeschränkt war. Interessant: Eine Fakel kostet Bundesligisten beim Verband rund 1.000 Euro Strafe. Auf beide Finalteilnehmer dürfte also eine fette Rechnung zukommen. Die Rauschwaden waren sogar so stark, dass der Stadionsprecher eine Durchsage machte, dass sich Personen mit juckenden Augen beim Sanitätsdienst melden könnten.

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+++ Bayern-Fans mit XXL-Choreo +++

Um kurz vor 20 Uhr war es soweit. Ein Münchner Kindl mit Zigarette im Mund und DFB-Pokal in der Hand entfaltete sich über der Ostkurve. Die Fans des FC Bayern präsentierten ihre Choreo, die sie in den vergangenen Wochen gezeichnet hatten. Dazu der Schriftzug: "Bayern München Rekordpokalsieger." Später zündeten sie Pyrotechnik. Und das nicht nur einmal. Immer wieder brannte eine Fakel im Bayern-Block.

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+++ Hoeneß und zahlreiche Promis im Olympiastadion +++

Der Ehrenpräsident ist im Stadion. Uli Hoeneß kam am frühen Abend mit einem schwarzen Van am Olympiastadion an. Auch zahlreiche andere Promis sind da. Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge, Bundestrainer Julian Nagelsmann, Ministerpräsident Markus Söder.

+++ Neuer beim Team +++

Manuel Neuer war bei Platzbegehung beim Team. Der Kapitän scherzte mit seinen Teamkollegen, hatte sichtlich beste Laune. Mitwirken kann der Keeper bekanntermaßen aufgrund seiner Wadenverletzung nicht. Dafür startet Jonas Urbig.

+++ Bayern-Aufstellung ist da +++

Diese Mannschaft schickt Kompany in das Pokalfinale: Jonas Urbig - Jonathan Tah - Dayot Upamecano - Konrad Laimer - Josip Stanisic - Aleksandar Pavlovic - Joshua Kimmich - Luis Díaz - Michael Olise - Jamal Musiala - Harry Kane.

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+++ Mourinho im Olympiastadion +++

Da schau her! José Mourinho wurde am VIP-Eingang des Olympiastadions gesichtet. Der portugiesische Star-Trainer schaut sich das Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart in einer der Logen an.

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+++ Choreos auf beiden Seiten +++

Die Choreo des FC Bayern liegt schon bereit. "Bayern München Rekordpokalsieger" wird über die gesamte Ostkurve stehen, passend zu den roten Shirts, die einige Bayern-Fans an diesem Finaltag tragen. Auch die Fans des VfB haben sich eine Choreo ausgedacht, die zum Einlaufen der Mannschaften ausgebreitet werden soll.

+++ Fanmarsch kommt am Stadion an +++

Vier Stunden vor Anpfiff ist der Fanmarsch am Olympiastadion angekommen. Auch zahlreiche Fanbusse haben schon vor dem Olympiastadion geparkt. Das Bier fließt, die Stimmung ist gut. Die Anhänger Münchner sind optimistisch, dass es mit dem Pokalerfolg klappt.

+++ Fans trudeln am Theodor-Heuss-Platz ein +++

15:45: Am Theodor-Heuss-Platz sind schon einige Bayern-Fans. Bei den heißen Temperaturen haben sich einige Fans in einem der Kioske ein Bier genehmigt. Bis zum Anpfiff des Pokal-Finales sind es noch über vier Stunden aber schon jetzt strömen die ersten Bayern-Fans ins Berliner Olympiastadion.

+++ Wilde Gerüchte – wollten die VfB-Fans den Banner vom Marienplatz? +++

Berlin, 14.00 Uhr: Langsam kommt in Berlin Finalstimmung auf. Der Alexanderplatz ist seit den frühen Morgenstunden gefüllt mit Fans des VfB Stuttgart. Generell bestimmen noch Trikots der Schwaben die Hauptstadt.

Kurios: Es kursieren in der Szene Gerüchte, dass die VfB-Fans den Banner der Fans des TSV 1860 von der Meisterfeier bei den Ultras angefragt haben. Diesen wollten sie im Olympiastadion präsentieren. Bisher bekamen die Sechzig-Ultras den Banner aber nicht zurück. Und das, obwohl sie ihren Fananwalt Gerald Assner eingeschaltet haben. Währenddessen laufen nur vereinzelt Fans mit Bayern-Trikots durch die Stadt. Um 14 Uhr wollen sich alle Anhänger der Münchner am Theodor-Heuss-Platz treffen.

Auch in der Hauptstadt: Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident gab am Morgen in bester Laune eine Autogrammstunde im Pop-Up-Store.

+++ Double, Torhüter, Prämien: Wissenswertes vorm Pokalfinale +++

FC Bayern München oder VfB Stuttgart - wer holt den DFB-Pokal? Die Rollen sind klar verteilt - und Münchens Meistercoach Vincent Kompany verriet vor dem Finale am Abend (20.00 Uhr/ARD und Sky). "Ich schlafe immer am besten in der Nacht vor dem Spiel." Und in der Nacht nach dem Finale? Das dürfte entscheidend vom Ergebnis und einer möglichen Partynacht abhängen.

Das sagen die beiden Trainer

Holt Kompany im zweiten Bayern-Jahr das Double? Deutscher Meister sind die Bayern schon. Im 25. Pokalfinale soll nun der 21. Erfolg gelingen. Das würde eine gute Bayern-Saison zu einer sehr guten machen, auch wenn sich Kompany auf diese einfache Formel nicht einlassen möchte. "Pokal gewinnen gute Saison? Pokal verlieren schlechte Saison?" Nein, dieses Schwarz-weiß-Denken ist dem 40 Jahre alten Belgier zu platt. "Ich habe, ehrlich gesagt, wirklich Bock auf einen Sieg. Das ist das Einzige, was zählt. Und nicht die Saison-Analyse."

VfB-Coach Sebastian Coach wiederum hat richtig Bock auf den zweiten Pokal-Triumph nacheinander. "Wir haben Blut geleckt", sagte der Titelverteidiger. Der 44-Jährige sieht seine Mannschaft als selbstbewussten Außenseiter, der sich der Schwere der Aufgabe bewusst ist. "Eine außergewöhnliche Leistung, die brauchst du gegen die Bayern. Es ist das schönste Spiel, das du haben kannst gegen die beste Mannschaft in Deutschland und eine der besten in Europa."

Koan Neuer - Urbig steht im Bayern-Tor

Die ganze Woche über stand Manuel Neuer im Fokus der Öffentlichkeit. Der 40 Jahre alte Bayern-Kapitän soll nach seinem Rücktritt vom Rücktritt als Nummer eins zur WM fahren. Aber im Pokalfinale wird er nur als Zuschauer dabei sein.

Die linke Wade lässt einen Einsatz des Bayern-Kapitäns nicht zu. "Die WM ist nicht in Gefahr", berichtete Sportvorstand Max Eberl. Es mache aber keinen Sinn, ihn "ins Tor zu stellen mit dem Risiko, dass er sich schwerst verletzen könnte". So kommt der 22 Jahre alte Jonas Urbig in den Genuss, sein erstes großes Finale bestreiten zu dürfen. Urbig ist es inzwischen gewohnt, Neuer zu vertreten. Es ist sein 20. Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. "Wir vertrauen dem Jungen unglaublich", sagte Kompany.

Nübels Abschiedsspiel im VfB-Tor?

Im Stuttgarter Tor steht Alexander Nübel. Kann er Bayerns Star-Offensive um Harry Kane stoppen? Zwölf der 14 Münchner Treffer auf dem Weg ins Finale gehen auf das Konto von Kane (7), Luis Díaz (3) und Michael Olise. Der von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den WM-Kader berufene Nübel spielt im Olympiastadion gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber. Denn der 29-Jährige gehört den Bayern (Vertrag bis 2030), ist aber seit 2023 an den VfB ausgeliehen.

Das Finale könnte Nübels Abschiedsspiel im Stuttgarter Tor sein. Er ist zu teuer für eine feste Verpflichtung. Sein aktueller Trainer glaubt nicht, dass Nübel die offene Zukunft belasten wird. "Die Sorge habe ich überhaupt nicht. Alex hat eine sehr gute Saison gespielt", sagte Hoeneß: "Er ist ein großer Bestandteil dafür, dass wir in den vergangenen drei Jahren eine Erfolgsgeschichte geschrieben haben. Das wird er auch im Finale sein. Alex wird bereit sein!"

Um was geht es noch im Endspiel?

Der DFB-Pokal ist auch finanziell attraktiv. Rund 6,6 Millionen Euro an Prämien haben der FC Bayern und der VfB Stuttgart jeweils auf dem Weg ins Finale verdient. Der Endspiel-Verlierer erhält weitere 2,88 Millionen Euro, der Gewinner 4,32 Millionen. Der Pokalsieger kommt damit auf fast elf Millionen Euro.

+++ FC Bayern absolviert Abschlusstraining +++

Einige Reporter des VfB Stuttgart staunten nicht schlecht, als die Bayern aus den Katakomben kamen. Die Mannen von Trainer Vincent Kompany hatten, wie bei jedem Training, die Musikbox dabei. Kabinen-DJ Jamal Musiala beschallte das Olympiastadion. Mit bester Laune wurde auf dem Platz geflachst. Von Aufregung war der Mannschaft nichts anzumerken. Trotzdem zeigte sich das Team fokussiert.

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Jonas Urbig bekam von den Torwarttrainern einen Schuss nach dem anderen auf sein Tor gehämmert. Die Generalprobe für die Schwaben. Am Samstagabend wird er sein erstes Pokalfinale spielen.

+++ VfB absolviert Abschlusstraining +++

Um 15.56 Uhr kam Alexander Nübel aus den Katakomben des Olympiastadions. Das Abschlusstraining des VfB Stuttgart läuft. Die Schwaben sind bestens gelaunt, fühlen sich in der Underdog-Rolle durchaus wohl. Eine Stunde dauert die Einheit des VfB. Um 17.30 Uhr werden dann die Trainer und Kapitäne der beiden Teams auf der Pressekonferenz Rede und Antwort stehen.

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+++ Erste Fans schon in Berlin +++

Einige Fans des VfB Stuttgart sind schon in Berlin. Gerade am Hauptbahnhof laufen zahlreiche Fans mit Trikots der Schwaben herum. Anhänger der Bayern sind noch kaum zu finden. Für sie haben die Münchner direkt in der Empfangshalle einen Pop-up-Store mit Trikots und Finalshirts errichtet.

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+++ Eberl: WM bei Neuer "nicht in Gefahr" +++

Nach dem Neuer-Schock für das Pokalfinale gibt es aber Entwarnung für Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Die WM ist nicht in Gefahr, aber er kann morgen nicht spielen", sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl bei einer Veranstaltung der "Bild" in Berlin: "Es ist einfach zu kurz nach der Verletzung."

+++ Pokal-Finale ohne Neuer +++

Der FC Bayern muss im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Dies teilte der deutsche Rekordmeister am Freitag mit.

"Manuel Neuer wird den Bayern aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade gegen die Schwaben noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Dafür sind Jonas Urbig, Sven Ulreich und Jannis Bärtl im Kader", heißt es in der Pressemitteilung.

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+++ TV und Stream: Wo kann man das DFB-Pokal-Finale sehen? +++

Das Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart wird sowohl bei der ARD als auch beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Zudem kann das Spiel unter anderem in der ARD-Mediathek, bei sportschau.de, Joyn und Sky Go als Livestream verfolgt werden. Anpfiff in Berlin ist um 20 Uhr. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19 Uhr.

+++ Welcher Schiedsrichter pfeift beim DFB-Pokalfinale? +++

Das Finale leitet Sven Jablonski, der von einer "großen Ehre" und einem "absoluten Highlight" sprach. Der gebürtige Berliner kam in dieser DFB-Pokalsaison in bislang zwei Spielen zum Einsatz.

+++ Holt der FC Bayern das 14. Double? +++

Sollte der FC Bayern das Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart gewinnen, wäre es das 14 Double der Vereinsgeschichte, 2013 und 2020 konnte sogar noch die Champions League gewonnen werden.

+++ Arjen Robben drückt dem FC Bayern die Daumen +++

Fünfmal konnte Arjen Robben mit dem FC Bayern den DFB-Pokal gewinnen. Für Samstag wünscht der Niederländer seinem Ex-Verein alles Gute.

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+++ Warum Bayern das Pokal-Finale unbedingt gewinnen muss +++

Der FC Bayern spielt eine Top-Saison und dennoch steht und fällt ihre Bewertung mit dem DFB-Pokalfinale. Harry Kane: "Es würde einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, falls wir nicht gewinnen."