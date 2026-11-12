Druck für den Messias: Für Klopp und das DFB-Team geht es schon um alles

Die deutsche Nationalmannschaft tritt in der Nations League in Serbien an – und braucht dringend einen Sieg fürs Viertelfinale. Coach Klopp hat seine Stars schon schwer beeindruckt.

Wenn man den deutschen Nationalspielern in den vergangenen Tagen so zuhörte im Camp in Herzogenaurach, konnte man beinahe den Eindruck bekommen, dass da ein Heiliger als Bundestrainer tätig wäre. Wobei man mit religiösen Begriffen vorsichtig sein sollte nach dem Wirbel um Felix Nmecha und dessen Kronen-Jubel für die umstrittene Glaubensgemeinschaft "Ballers in God".

Klopp als Heilsbringer der Nationalelf

Doch sobald der Name Jürgen Klopp fiel, sprachen die Stars beinahe wie vom Messias. Der 59-Jährige sei "eine der größten Persönlichkeiten, die wir im deutschen Fußball haben", sagte etwa Stürmer-Rückkehrer Niclas Füllkrug. Selbst den lange kriselnden Florian Wirtz habe Klopp geheilt. "Ich habe eine Statistik von Flo Wirtz gelesen, vor der Nominierung für den großen Kader und vor dem ersten Mal Zusammenarbeiten mit Jürgen Klopp – und danach", ergänzte Füllkrug: "Und man hat das Gefühl, dass ihm da schon irgendjemand unter die Arme gegriffen hat und ein Ohr geliefert hat." Oder seinen Segen.

Klopp hat Spielern wie Florian Wirtz (r.) wieder Selbstvertrauen gegeben. © IMAGO/Marc Schueler

Bayern-Profi Jonathan Tah gab sogar persönliche Einblicke, als er zum Klopp-Effekt befragt wurde. "Ich schreibe am Abend immer mal meine Gedanken auf", verriet Tah. Nach dem Training am Dienstag habe er sich wieder gefühlt "wie der kleine Junge", der von einer großen Fußball-Karriere träumt und dies für sich notiert. So glücklich sei er gewesen, schilderte Tah.

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Klopp-Effekt weit über das Team hinaus

Was Klopp mit den Spielern macht, was er schon nach kurzer Zeit als DFB-Coach in ihnen auslöst, ist bemerkenswert. Und sein Einfluss geht weit übers eigene Team hinaus. "Die Nationalmannschaft ist für alle", sagte Klopp beim Abschied von Adidas – und mehrere Hundert Mitarbeiter applaudierten in der Firmenzentrale: "Ich habe meine Fanbasis erweitert. Wenn ich in die Apotheke gehe, wünschen 80-, 90-jährige Frauen mir Glück. Ich wusste nicht, dass die wissen, wer ich bin."

Liebling der Fans: Klopp. © IMAGO/Marc Schueler

Klar weiß er das, der Emotions- und Medienprofi Klopp. Doch ein bisschen Demut kommt öffentlich besser an als zu viel Selbstvertrauen. Hier punktet Klopp gegenüber Vorgänger Julian Nagelsmann. Um sich noch deutlicher vom vorherigen Bundestrainer abzuheben, braucht Klopp nach nur einem Sieg in den ersten vier Nations-League-Spielen jetzt aber auch Ergebnisse. Dringend. "Wir sind hier, um Spiele zu gewinnen, auch wenn uns das bisher noch nicht so recht gelungen ist", räumte Klopp vor der Reise nach Belgrad ein.

Druck vor den entscheidenden Spielen

In "einer idealen Welt" beginne die Siegesserie an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL live) gegen die Serben – mit einer Elf, die Klopp bereits Richtung EM 2028 zusammenstellt. "Freitag ist super-wichtig", sagte er: "Wir müssen sichergehen, dass wir wirklich bereit sind dafür und uns für das 'Finale' in Berlin qualifizieren können." Dort geht es am Montag gegen die Niederlande um den Viertelfinaleinzug – sofern zuvor ein Sieg gegen Serbien gelingt. Sonst ist sogar der Abstieg aus der A-Liga möglich.

Im Stadion Rajko Mitic sind diesmal nur wenige Zuschauer erlaubt. © IMAGO/Marko Metlas

Geisterkulisse in Belgrad

Am Freitag, den 13., wird Klopps Team eine gespenstische Atmosphäre im berühmten Stadion Rajko Mitic in der serbischen Hauptstadt erwarten. Nur 50 deutsche Fans und 5000 serbische Kinder dürfen im "Marakana" zuschauen. Die Uefa hatte Serbien wegen rassistischen und diskriminierenden Verhaltens seiner Anhänger zu einem Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt. Erinnerungen an düstere Corona-Zeiten dürften hochkommen.

Doch auch ohne eine große Kulisse müsse "man sich eben in die richtige Stimmung bringen", forderte Klopp: "Wir haben unsere Ziele zu verfolgen, wollen auf unsere Art ein sehr gutes Fußballspiel machen und das richtige Ergebnis erzielen." Als Pressing-Maschine wie beim 2:0 im Hinspiel in München. Zwei Siege müssen her, um die gute Stimmung ins neue Jahr zu transportieren. Und um das Band zwischen Mannschaft und Land noch stärker werden zu lassen. "Ich liebe es, ein Teil davon zu sein", sagte Klopp mit seiner "Einer-von-83-Millionen"-Kappe auf dem Kopf: "Wir haben einen Job zu erledigen, aber wir können ihn nicht alleine erledigen." Sondern alle zusammen.