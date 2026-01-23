Drei FC-Bayern-Spieler müssen gehen – bei einem zahlt der Verein ordentlich drauf

Der FC Bayern steht vor einem Umbruch: Leon Goretzka, Sacha Boey und Nicolas Jackson werden den Verein verlassen. Auch João Palhinha hat keine Zukunft mehr in München.

Noch gut anderthalb Wochen haben Max Eberl und Christoph Freund Zeit, um die dringendste Aufgabe in dieser Transferperiode zu erledigen. Außenverteidiger Sacha Boey soll den FC Bayern verlassen, der 25-jährige Franzose, derzeit laut Angaben der Münchner von einem Magen-Darm-Infekt gestoppt, hat unter Trainer Vincent Kompany keine Perspektive mehr.

Die Frage lautet: Zahlt einer der interessierten Klubs – Olympique Marseille, Olympique Lyon und FC Everton – zumindest die Hälfte der Ablöse, die Boey Bayern einst kostete?

Boey leistet sich Undiszipliniertheiten

Der Rechtsverteidiger wechselte im Januar 2024 für satte 30 Millionen Euro aus Istanbul von Galatasaray nach München, eine aus heutiger Sicht viel zu hohe Summe. Boey kam nie über den Status des Ergänzungsspielers heraus, zuletzt wurden außerdem Undiszipliniertheiten öffentlich. Ob Bayern jetzt wenigstens zehn oder 15 Millionen Euro für Boey erhält? Bis zum 2. Februar ist das Transferfenster geöffnet, im Klub versucht man mit Nachdruck, einen Abnehmer zu finden.

Auch Afrika-Cup-Sieger Jackson konnte Erwartungen bisher nicht erfüllen

Und es dürfte nicht der einzige Abgang in den kommenden Monaten sein. Nicolas Jackson, der nach dem Afrika-Cup-Sieg mit Senegal inklusive ausgelassener Feierlichkeiten am Samstag gegen Augsburg wieder im Kader stehen könnte, wird Bayern im Sommer höchstwahrscheinlich wieder verlassen. Der 24-Jährige kam im Sommer auf Leihbasis vom FC Chelsea zu Bayern, die Münchner könnten ihn nach der Saison für 65 Millionen Euro fest verpflichten.

Diesen Preis wollen die Bosse nach AZ-Informationen aber nicht bezahlen, Jackson wird wohl zu Chelsea zurückkehren. Im Angriff hat Kompany mit Harry Kane einen Weltklassestürmer zur Verfügung, ein Back-up könnte noch hinzukommen. Jackson, der in 18 Spielen fünf Tore erzielt hat, konnte die Erwartungen bislang nicht erfüllen.

FC Bayern bietet Goretzka keinen neuen Vertrag mehr an

Eberl und Freund beobachten daher den Markt, fahnden nach Alternativen. Die interne Lösung mit Wisdom Mike wäre auch eine Möglichkeit, allerdings braucht der 17-Jährige noch Zeit und Erfahrung. Womöglich wird er im Sommer verliehen.

Bei Leon Goretzka hingegen steht ein fester Wechsel an. Der Vertrag des 30-Jährigen läuft aus, und wie die AZ erfuhr, wird ihm Bayern kein neues Arbeitspapier mehr anbieten. Unter anderem Atlético Madrid und die AC Mailand sollen an Goretzka interessiert sein. Tom Bischof könnte Goretzkas Platz im Mittelfeld einnehmen, mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic gibt es zwei Platzhirsche.

Beim FC Bayern im Mittelfeld gesetzt: Aleksandar Pavlovic. © IMAGO/Hans-Jürgen Schmidt

"Leon war eine Stütze für mich, als ich hier hochgekommen bin", schwärmte Pavlovic von Goretzka: "Er hat mich richtig gut aufgenommen. Ich hatte immer gute Gespräche mit ihm, er hat mir viele Tipps gegeben. Dafür bin ich ihm dankbar. Er ist ein super Fußballer und Mensch."

Auch für Palhinha müssen die Bayern-Bosse einen Abnehmer finden

Ab Sommer dann bei einem anderen Klub. Mit einer guten WM kann sich Goretzka empfehlen. Das gilt auch für den Portugiesen João Palhinha, der aktuell von Bayern an Tottenham Hotspur verliehen ist. Der 30-Jährige, einst für 50 Millionen Euro aus Fulham verpflichtet, wird nach jetzigem Stand zu Bayern zurückkehren, sein Vertrag läuft bis 2028. Doch Palhinha hat in München keine Zukunft, auch bei den Spurs hat er seinen Stammplatz verloren.

Hat auch bei Tottenham Hotspur seinen Stammplatz verloren: João Palhinha. © IMAGO

Es wird also knifflig, einen Abnehmer für Palhinha zu finden. Eberl und Freund stehen vor einigen Herausforderungen.