Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen spricht auf dem AZ-Sofa über die Situation von Jamal Musiala und eine mögliche Vertragsverlängerung von Michael Olise.

Wie sieht die Zukunft des FC Bayern aus, Herr Dreesen? Seit Mai 2023 steht Jan-Christian Dreesen als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des deutschen Rekordmeisters.

Der 59-Jährige führt den Klub mit großer Erfahrung und Fachwissen, genießt auch bei den Fans hohes Ansehen. Erst im August wurde sein Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert – und am Mittwochabend war der Vorstandsboss auf dem AZ-Sofa zu Gast.

Dreesen über Musiala: "Müssen es bewerten und uns mit der Familie zusammensetzen"

Dort sprach Dreesen unter anderem auch über Jamal Musiala. Uli Hoeneß hatte sich zuletzt zum deutschen Nationalspieler geäußert. "Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber: Ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte …".

Jamal Musiala. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Dreesen äußerte sich dazu auf dem AZ-Sofa: "Soweit ich weiß, wird er am Freitag spielen. Uli ist mit dem Thema sensibel umgegangen, gleichzeitig haben wir alle auch eine Verantwortung für den Klub. Wir hoffen, dass Jamal zurückkommt. Der wird sicherlich seine Zeit brauchen. Wir werden es bewerten und uns mit der Familie und dem Management zusammensetzen. Entweder freuen wir uns und es ist der alte Jamal oder wenn er auf dem Weg dahin ein anderer wird, muss man miteinander sprechen."

Olise-Verlängerung? Vertragsgespräche "sicherlich nicht erst übernächstes Jahr"

Auch Ballon d'Or Gewinner Harry Kane war selbstverständlich an diesem Abend Thema. "Die Bundesliga müsste uns Geld überweisen", sagte Bayerns Vorstandsboss angesprochen auf die damalige Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro, die Bayern an Tottenham Hotspur zahlte.

Ob diese Auszeichnung des Bayern-Torjägers auch Auswirkungen auf eine mögliche Vertragsverlängerung von Michael Olise haben wird? "Es ist ein Zeichen für Michael. Es zeigt ihm, dass er bei uns gut aufgehoben ist", so Dreesen. Der Franzose hat aktuell noch einen Vertrag bis 2029 bei den Münchnern, Vertragsgespräche sollen demnächst starten. "Wir werden zu gegebener Zeit anfangen, aber sicherlich auch nicht erst übernächstes Jahr."