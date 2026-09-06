Dreesen spricht über Zukunft von Kane: "Spürbar, dass beide Seiten das wollen"

Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen spricht über die geplante Verlängerung mit Harry Kane und die Zukunft von Michael Olise. "In dem Geschäft etwas zu versprechen, ist eine heikle Geschichte."

Ende Oktober möchte Harry Kane in seiner Heimatstadt London zum ersten Mal den Ballon d'Or gewinnen – und zuvor soll sein neuer Vertrag fix sein: Der 33-jährige Engländer verhandelt gerade mit seinem Vater und Bruder, die ihn beraten, über eine Verlängerung mit dem FC Bayern. Nach AZ-Informationen möchte Kane bis 2030 unterschreiben, die Münchner hingegen nur bis 2029. Das ist einer der Knackpunkte neben der Höhe des Gehalts. Am Ende sollten sich beide Seiten einig werden.

Sein Vertrag läuft bis 2027: Kane. © IMAGO/Heiko Blatterspiel

Entspannte Gespräche mit Kane

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen berichtete in der Sendung "Doppelpass" des TV-Senders Sport1 am Sonntag von den bereits bekannten ersten Gesprächen mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft. "Wir haben ein entspanntes Verhältnis", versicherte Dreesen. Es sei "spürbar, dass beide Seiten das wollen".

Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. © IMAGO/Maximilian Koch

Die Laufzeit des neuen Vertrags sei "eine von den Kleinigkeiten, über die ich hier nicht spreche", ergänzte Dreesen lachend. Dreesen zufolge plant Kanes Lager die generelle Karriere des Stürmers sogar über drei Jahre hinaus.

Kane vor wichtigster Vertragsentscheidung

Kane hatte beim Bundesligastart gegen den VfB Stuttgart vor mehr als einer Woche davon gesprochen, dass es "noch eine Menge Diskussionen um die Details geben" werde. "Es ist womöglich nicht mein letzter Vertrag, aber ein großer Vertrag, über den ich entscheiden muss." Kane war im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von fast 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu den Bayern gekommen und schießt Tore wie am Fließband.

In ganz Europas begehrt: Michael Olise. © IMAGO/Heiko Blatterspiel

Ungewisse Zukunft von Michael Olise

Die Zukunft von Michael Olise (24) beim FC Bayern ist zumindest vertraglich noch bis zum 30. Juni 2029 geregelt. Der herausragende Offensivspieler wurde aber schon mit angeblichen Angeboten in Höhe von sogar 200 Millionen Euro Ablöse in Verbindung gebracht. "In dem Geschäft etwas zu versprechen, ist eine heikle Geschichte", sagte Dreesen. In diesem Sommer habe für den französischen Nationalspieler jedenfalls kein Angebot auf dem Tisch gelegen. "Ob wir ihn dauerhaft werden halten können, werden wir im Sommer neu besprechen."

Olise im Fokus von Real Madrid

Olise war im Sommer 2024 für rund 55 Millionen Euro von Crystal Palace zu den Münchnern gewechselt, wo er einer der absoluten Leistungsträger und Stars ist. "Olise ist ein Zauberer auf dem Platz", lobte Dreesen. Real Madrid ist nach AZ-Informationen schon länger an Olise interessiert, genauso Paris Saint-Germain.

Aktuell gibt es keine Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern, die Olise-Seite sieht keinen Handlungsbedarf. "Da haben wir aktuell keine Gespräche. Michael hat noch Vertrag bis 2029. Da gibt es keinen Grund, überhastet zu sein oder zu eilen", sagte Dreesen kürzlich. Es bleibt spannend.