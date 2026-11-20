Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen spricht exklusiv auf dem AZ-Sofa über den Wert von Stürmer Harry Kane und die Zukunft von Michael Olise: "Werden das zu gegebener Zeit anfangen."

An die zähen Verhandlungen vor der Verpflichtung von Harry Kane im Sommer 2023 erinnert sich Jan-Christian Dreesen noch genau, immer wieder war Bayerns Vorstandschef im Austausch mit dem damaligen Tottenham-Boss Daniel Levy. "Er ist echt ein harter Brocken", erinnerte sich Dreesen nun auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater: "Es gab schon ein, zwei Situationen, wo man gesagt hat: Es reicht. Als mir wirklich die Hutschnur geplatzt ist, war, als Harry auf dem Weg zum Flughafen war und dann auf einmal keine Erlaubnis bekommen hat, zu uns zu fliegen. Da hab ich ihn angerufen und Deutsch gesprochen."

Stolzer Ballon-d'Or-Sieger: Kane. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Levy, Wein und der Weg zum Ballon d'Or

Nach dem Dreesen-Klartext wurden sich beide Seiten doch einig, Kane wechselte für knapp 100 Millionen Euro Ablöse zu Bayern. Ein Top-Deal, kürzlich erst gewann Kane den Ballon d'Or. "Daniel Levy hat mir nach der Verleihung für Harry noch in der Nacht eine Nachricht geschrieben", verriet Dreesen: "Er hat mich daran erinnert, dass ich ihm noch eine Flasche Wein schulde. Ich habe ihn jetzt nach München eingeladen."

Dreesen auf dem AZ-Sofa im deutschen Theater. © Bernd Wackerbauer

Kanes Auszeichnung als Trumpf auf dem Transfermarkt

Der Ballon d'Or habe eine große Bedeutung für Kane und den Klub, betonte Dreesen: "Es zeigt, du kannst beim FC Bayern nicht nur um Titel spielen, sondern auch um den Ballon d'Or. Das ist für uns enorm wichtig, wenn wir uns um den Transfermarkt kümmern und Spieler überzeugen wollen, in die Bundesliga zu kommen."

Mehr Glanz für die Bundesliga

Und "eigentlich", ergänzte Dreesen, "müsste die Bundesliga uns extra was zahlen, denn es kann der Bundesliga nichts Besseres passieren, als den derzeit besten Spieler zu haben – für ihre eigene Vermarktung. Es färbt auch auf die anderen Klubs mit ab und vor allem auf die Liga. Es erhöht die Attraktivität und sollte Ansporn für jeden der anderen Klubs sein, auch Gas zu geben."

Bayerns französischer Topstar Michael Olise. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli

Signalwirkung für Michael Olise

Womöglich könnte es auch ein Signal für Michael Olise sein, über 2029 hinaus bei Bayern zu verlängern. "Ich glaube, es ist ein Zeichen für einen so unglaublich herausragenden Spieler wie Michael, dass er bei uns gut aufgehoben ist", sagte Dreesen.

Man werde die Verhandlungen mit Olise über eine Verlängerung "zu gegebener Zeit anfangen – und sicher nicht erst übernächstes Jahr. Wir wollen diesen Spieler halten. Das wird sicher nicht in einem Gespräch abgearbeitet sein." Der Klub müsse "irgendwann mal damit beginnen", ergänzte Dreesen: "Aber es gibt überhaupt keinen Druck, das zu tun im Heute, Morgen oder Dezember. Wir werden das in aller Ruhe machen."