Dominanz des FC Bayern in der Liga? Kroos ist gegen neue Regeln

Zehn Meistertitel in Folge – ist die Dominanz des FC Bayern in der Bundesliga in absehbarer Zeit zu stoppen? Was Ex-Bayern-Spieler Toni Kroos zur Thematik sagt.

27. April 2022 - 13:01 Uhr | AZ/dpa