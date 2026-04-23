Die Strafe steht fest! Muss der FC Bayern im Halbfinalrückspiel auf die Zuschauer verzichten?

Der FC Bayern bekommt von der Uefa eine Geldstrafe für die Fan-Aktion gegen Real Madrid.

Es waren Bilder, die um die Welt gingen. Emotionen pur. In der Schlussphase konnten sich die Fans des FC Bayern gegen Real Madrid (4:2) nicht mehr in der Südkurve halten. Mehrere Anhänger drängten nach dem Tor von Luis Díaz über den Zaun, vor in Richtung LED-Bande. Im Eifer des Gefechts wurden allerdings mehrere Fotografen verletzt. Und das hat nun ein Nachspiel.

FC Bayern muss Geldstrafe zahlen

Die Uefa verhängte eine Strafe gegen den Klub. 40.000 Euro müssen die Münchner für die Innenraumverletzung bezahlen. Das gab der Verband nun in einem Strafendokument bekannt. Dazu kommen 14.000 Euro Strafe für das Blockieren von öffentlichen Durchgängen. Für das Werfen von Gegenständen schrieb die Uefa eine zusätzliche Rechnung in Höhe von 5.625 Euro. Von einem Zuschauerausschluss steht in dem Schreiben nichts.

Heißt: Die Bayern können am 6. Mai (21 Uhr) im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain auf eine stimmungsvolle Südkurve bauen. "Wir werden sehen, wie die Uefa damit umgeht", sagte Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen jüngst: "Entscheidend ist, dass es kein Platzsturm war. Bei der Beurteilung muss man sehen, dass es in der Euphorie war." Das sah wohl der Verband ähnlich.