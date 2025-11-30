Die Neuer-Delle: Was heißt das jetzt für seine Zukunft beim FC Bayern?

Bayerns Torhüter sieht beim Gegentor gegen den FC St. Pauli erneut nicht gut aus, die Formkurve zeigt nach unten. Was heißt das für seine Zukunft bei den Münchnern? Ein DFB-Comeback ist unwahrscheinlich.

Eine wichtige Personalentscheidung hat Bayern-Trainer Vincent Kompany vor dem Pokal-Achtelfinale am Mittwoch bei Union Berlin (20.45 Uhr) bereits getroffen: Manuel Neuer wird im Tor stehen, Jonas Urbig muss nach zwei Einsätzen in dieser Saison auf die Ersatzbank.

Kapitän und möglicher Thronfolger: Neuer (l.) und Jonas Urbig. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

"Manu ist wieder im Tor", sagte Kompany nach dem 3:1 gegen St. Pauli, "wir haben keine Gespräche geführt über einen möglichen Pokaltorwart." Dieser war in den ersten beiden Runden beim SV Wehen Wiesbaden (3:2) und beim 1. FC Köln (4:1) Urbig, weil Neuer noch rotgesperrt fehlte. In Berlin aber rückt wieder der Stammkeeper zwischen die Pfosten, obwohl Neuers designierter Erbe Urbig in dieser Saison doch mehr Spielpraxis sammeln sollte.

Neuer im DFB-Pokal im Tor

"Es wird ein Moment kommen, wo wir schauen, wie wir Jonas Minuten geben können", sagte Kompany, "das weiß Manu, das weiß Jonas. Aber ich habe keinen Kalender, wo ich sage: Dieses oder jenes Spiel. Aber wir haben vor, dass die Integration von Jonas weiter gut verläuft. Und im Moment sind wir damit auch sehr glücklich."

Im März wird er 40 Jahre alt: Neuer. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Klar ist aber auch: Neuer muss sich nach einigen Fehlern wieder steigern. Auch gegen St. Pauli sah er beim Gegentor durch Andreas Hountondji ins kurze Eck (6. Minute) nicht gut aus. Die Neuer-Delle. Beeinflusst sie auch die Entscheidung, ob sein im Sommer auslaufender Vertrag noch einmal verlängert wird?

Offene Zukunft

"Entscheidend wird sein, wie ich mich gerade in der Rückrunde fühle", sagte Neuer zu seiner Zukunft: "Richtung März hin in der Nationalmannschaftspause muss ich mir Gedanken machen, wie es weitergeht." Bayern würde Neuer, der im März 40 Jahre alt wird, gerne halten. Sportdirektor Christoph Freund betonte abermals, dass es "im neuen Jahr" Gespräche geben soll, die Münchner und Neuer hätten da "keinen Stress. Er genießt es, dass er so fit ist und auf dem Level spielen kann. Mit dem Alter ist das ja nicht selbstverständlich."

Beim Gegentor gegen St. Pauli unglücklich: Neuer und Minjae Kim (l.). © IMAGO/Mladen Lackovic

Fokus auf den Verein

Dass Neuer in die Nationalmannschaft zurückkehren und bei der WM im Tor stehen wird, ist unwahrscheinlich. "Fakt ist, dass ich absichtlich zurückgetreten bin", stellte der Keeper klar: "Für mich liegt der Fokus ganz klar auf dem Verein und was wir mit der Mannschaft erreichen können. Wir hatten jetzt mit dem Unentschieden und der Niederlage in Arsenal ein kleines Down, aber grundsätzlich läuft es bei uns in der Mannschaft und wir glauben an den Erfolg in der Saison. Wir versuchen, alles zu erreichen." Klingt nicht nach einer Rückkehr.