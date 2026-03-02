Beim FC Bayern ist Leon Goretzka in dieser Saison in den Topspielen oftmals außen vor. Trotzdem will Bundestrainer Julian Nagelsmann auf ihn bei der WM setzen. Das begrüßt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Kracher finden in dieser Saison zumeist ohne Leon Goretzka statt. In der Champions League ist der Sechser noch ohne Startelfeinsatz, in der Bundesliga gegen die Granaten meist nur Joker. So auch gegen Borussia Dortmund (3:2). Erst in der 92. Minute wurde Goretzka für Joshua Kimmich eingewechselt. Zufrieden kann er damit nicht sein.

Goretzka nach dem Klassiker enttäuscht

Das merkte man Goretzka an. Vor der Kurve mit den Fans kam ihm kaum ein Lächeln über die Lippen, später verließ er den Signal-Iduna-Park mit eingefrorener Miene. Kein Wunder: Goretzka hatte sich auf den Klassiker, der wohl letzte in seiner Karriere, gefreut. "Für mich ist es immer noch ein Derby und ich bin heiß auf das Spiel", hatte der ehemalige Schalker und Bochumer am Mittwoch zuvor auf einer Gala im Luxus-Hotel "Bayerischer Hof" in München gesagt.

Zu früh gefreut. Und sich zu spät für einen Abschied vom FC Bayern entschieden? Immerhin riskiert Goretzka in seiner aktuellen Lage mit dem Triple-Traum mit dem FC Bayern die DFB-Nominierung für die Weltmeisterschaft im Sommer. Bundestrainer Julian Nagelsmann bewies in der Vergangenheit, dass er nur Akteure einlädt, die bei ihren Klubs regelmäßig spielen.

Goretzka zuletzt in der DFB-Elf gesetzt

Das bekam schon Aleksandar Pavlovic, der ihm an der Säbener Straße den Rang abgelaufen hat, im vergangenen September zu spüren. Die gute Nachricht für Goretzka: Im kompletten Jahr 2025 hatte er trotzdem seinen Platz in der DFB-Elf und zeigte als Starter gute Leistungen. Und das wird so bleiben.

"Trotz seiner reduzierten Spielzeit hat er eine gute Chance bei der WM zu spielen", sagte Nagelsmann dem "Kicker". Julians WM-Garantie für Leon. Goretzka sei jemand, der "Läufe in die Box macht, stark in der Luft ist und physische Präsenz mitbringt". Das unterstützt Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. "Leon ist meiner Meinung nach ein fixer Bestandteil des Kaders für die Weltmeisterschaft", so der Sky-Experte.

Matthäus lobt Goretzka für seinen Kampfwillen

Unabhängig davon glaubt Matthäus, dass Goretzka auch für den FC Bayern in dieser Saison nochmal wichtig werden kann: "Leon verhält sich absolut top. Er hat sich durchgebissen und eine hohe Anerkennung innerhalb der Mannschaft und bei den Fans." Die Basis dafür sieht Matthäus in den Trainingseinheiten, in denen der mittlerweile 31-Jährige "immer mit 100 Prozent Konzentration dabei ist".

Wie es für Goretzka nach der Saison weitergeht, ist immer noch unklar. Vereine, die den robusten Mittelfeldspieler unter Vertrag nehmen wollen würden, gibt es genug. Im Winter waren Atlético Madrid und der FC Arsenal an einer Verpflichtung interessiert. Auch anderen Vereinen aus der Premier League und aus der Serie A, wie Juventus Turin, wird Interesse nachgesagt.

Juventus Turin hat Interesse an Youngster Smit

"Das Schöne ist, er kann es sich aussuchen", sagt Matthäus. Sollte Goretzka das Umfeld außerhalb des Fußballplatzes mehr genießen wollen, empfiehlt der ehemalige Spieler von Inter Mailand einen Wechsel nach Italien: "Das Wetter ist besser und die italienische Küche ist der Englischen voraus." Also: Pizza und Pasta in Turin anstatt Fish and Chips in London? Noch nicht entschieden.

Wobei Juventus laut AZ-Information auch einen anderen Sechser genau beobachtet: Youngster Kees Smit (20) von AZ Alkmaar. Im letzten Heimspiel gegen Sparta Rotterdam (3:1) saß unter anderem ein Juve-Scout auf der Tribüne. Ebenfalls war ein Scout von Paris Saint-Germain vor Ort, was wiederum zeigt: Die Konkurrenz um das niederländische Top-Talent ist groß. Die Bayern haben ihn in der Vergangenheit auch schon beobachtet.

Aséko soll vorerst Goretzka-Platz einnehmen

Heiß wurde es aber bisher nicht. Mitunter, weil Smit bei der Konkurrenz teuer wird. Und die Münchner wollen bekanntlich sparen. War es einer der Gründe, warum man sich gegen eine Verlängerung mit Spitzenverdiener Goretzka entschieden hat. Den Platz im Kader soll, so vorerst geplant, Noel Aséko (die AZ berichtete) einnehmen. Der 20-Jährige wird im Sommer aus Hannover zurück an die Isar wechseln.