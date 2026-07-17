Die Gefahr ist Real: Macht Bayern-Star Olise den Abflug?

Die Spekulationen reißen nicht ab: Angeblich soll Michael Olise den Wunsch geäußert haben, vom FC Bayern zu Real Madrid zu wechseln. Eine Vertragsverlängerung in München lehnt er bislang ab.

Die Gefahr ist Real. Real Madrid. Nach einer Meldung der französischen Zeitung "L'Équipe", die auf ihrer Titelseite davon schrieb, dass Bayern-Star Michael Olise "Lust auf Madrid" habe, überschlagen sich die Spekulationen. Macht der 24-Jährige, der in München noch einen Vertrag bis 2029 besitzt, schon in diesem Sommer den Abflug? Olise sei "fest entschlossen", zu Real zu wechseln, hieß es in dem Bericht weiter.

Der Offensivstar soll bei der WM im Mannschaftskreis der Franzosen den Wunsch geäußert haben, in Zukunft für die Königlichen zu spielen. Die Frankreich-Stars Kylian Mbappé und Aurélien Tchouaméni laufen für Real auf, auch Ibrahima Konaté ist in diesem Sommer nach Madrid gewechselt. Bayern-Profi Dayot Upamecano soll hingegen um Olises Verbleib gekämpft haben. Mit Erfolg?

Bald zusammen bei Real? Olise und Kylian Mbappé (r.). © IMAGO

Bayern beharrt auf Transferverbot

Nach AZ-Informationen beharren die Bayern-Bosse bislang auf ihrem Standpunkt, dass Olise unverkäuflich sei. "Michael Olise ist ein Spieler des FC Bayern München, der noch einen langen Vertrag hat – und wir sind kein Verkäuferverein", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer Ende Juni im AZ-Interview. Und weiter: "Sollte uns Florentino Pérez ein Angebot schicken wollen – was bisher ja nicht der Fall ist – kann er sich das sparen." Real-Präsident Pérez ist im Hintergrund der entscheidende Mann, der Olise unbedingt holen will.

Reals offizielles Dementi

Am 20. Juni hatte Real eine offizielle Stellungnahme veröffentlicht, als es schon einmal Gerüchte um Olise gab. Darin stellten die Königlichen klar, dass es "keinerlei Kontakt – weder direkt noch indirekt" zu Olise, dessen Vertretern oder Umfeld gegeben habe. Gleichzeitig betonte Real die "ausgezeichneten institutionellen Beziehungen" zum FC Bayern und bedauerte Spekulationen, "die nicht der Realität entsprechen". Hainer meinte dazu, dass Real ihn wegen der "sehr guten Beziehung" der Klubs kontaktiert habe, "um mir zu sagen, dass sie absolut keinen Kontakt mit Michael Olise haben" – und dass Real "diese ständigen Spekulationen" nicht wolle.

Will Olise halten: Bayern-Präsident Herbert Hainer. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Olises Zukunftswunsch und mögliche Mega-Ablöse

Und doch reißen genau diese Spekulationen eben nicht ab. Im Gegenteil. Die wichtigste Frage wird sein, wie sich Olise selbst positioniert. Wie der AZ zugetragen wurde, sollen er und sein Umfeld in den vergangenen Monaten Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung beim FC Bayern abgeblockt haben. Olises Marktwert wird auf rund 150 Millionen Euro geschätzt. Sollten die Münchner doch noch umdenken, wäre eine Rekordablöse von mehr als 200 Millionen Euro nicht unrealistisch. Um den Transfer zu finanzieren und den Kader auszugleichen, wären auch Spielerverkäufe denkbar. Ein mögliches Szenario bei Real wäre ein Verkauf von Vinícius Júnior.

Kompanys Planungen und verspäteter Trainingsstart

Nach jetzigem Stand erwartet Bayern Olise sowie Upamecano und Torjäger Harry Kane nach einem dreiwöchigen Urlaub im August in München zurück. An der geplanten Asienreise nach Südkorea und Hongkong (1. bis 8. August) werden sie nicht teilnehmen. Ohnehin muss Trainer Vincent Kompany wegen der WM zum Saisonstart erst einmal improvisieren. Seine Stars trudeln nach und nach ins Training ein. Die deutschen Nationalspieler werden nach dem WM-Desaster nächste Woche beginnen.

Gutes Team bei Bayern: Olise und Trainer Vincent Kompany (r.). © IMAGO/Laci Perenyi

Weitere Neuzugänge bei den Münchnern, die am 25. Juli bei Wehen-Wiesbaden erstmals ein Testspiel absolvieren und von 27. bis 30. Juli ins Trainingslager an den Tegernsee fahren, hängen an Einnahmen von Verkäufen. Auf der Liste möglicher Abgänge stehen João Palhinha, Bryan Zaragoza, Sacha Boey und Hiroki Ito. Wer bislang nicht auf der Liste steht, ist Olise. Die Frage ist, ob es wirklich dabei bleibt.