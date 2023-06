Die Contentos: Vier Brüder für ein Halleluja

Der Siebtligist FC Aschheim begeht seinen Trainingsauftakt mit Ex-Bayern-Star Diego Contento – und seinen Brüdern Vincenzo, Domenico und Alessandro. "Der FC Bayern steht für mich immer an erster Stelle", sagt der Triple-Sieger.

München/Aschheim - Wenn vier Brüder für ein und denselben Amateurverein auflaufen – und einer davon mal ein einstiger Star des großen FC Bayern war: Am Dienstagabend feierte Bezirksligist FC Aschheim vor den Toren Münchens seinen Trainingsauftakt für die Saison 2023/24. Mit dabei, neben den Brüdern Vincenzo (40), Domenico (38) und Alessandro (23): Diego Contento (33), Triple-Sieger mit dem FC Bayern.

"Der Amateurfußball ist jetzt mein Hobby, ich will gemeinsam mit meinen Brüdern Spaß haben, mich fit halten und meine Erfahrung weitergeben", sagte Diego Contento der AZ. Was viele nicht wissen: Ohne seine Brüder wäre der Diego unter den Contentos vielleicht nie Profi geworden.

Bereits mit viereinhalb Jahren kam der inzwischen 33-Jährige zum deutschen Rekordmeister. Seine beiden Brüder Vincenzo und Domenico waren damals schon beim FC Bayern aktiv und ebneten ihm sozusagen den Weg. Weil auch der Jüngste, Alessandro, inzwischen für Aschheim aufläuft, sind die vier Contento-Brüder nun erstmals in einer Mannschaft vereint.

Contento beim FCB: Großes Leiden, große Erfolge

Und welcher Klub ist nun Diegos Nummer eins? "Der FC Bayern steht für mich für immer an erster Stelle, das ist schließlich mein Heimatverein", so der einstige Linksverteidiger des FCB. Schließlich hat er sowohl seine größten (sportlichen) Leiden, als auch seinen größten Erfolg im Trikot der Roten erlebt, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren.

"Das war damals so wichtig, weil wir nach dem verlorenen Finale dahoam ein Jahr später wieder aufgestanden sind und in der Saison dann alles gewonnen haben", erinnert sich der dreifache Meister und Pokalsieger, der die Pleite gegen den FC Chelsea in der Allianz Arena nicht vergessen hat: "2012 hätten wir uns mit einem Sieg unsterblich gemacht."

Der älteste Contento ist Spielertrainer

Nun hält Diego Contento, bis 2021 noch für Zweitligist SV Sandhausen aktiv, seine Knochen in der siebten Liga hin, läuft im Aschheimer Sportpark auf und startet zusammen mit seinen drei Brüdern in die neue Spielzeit: Der älteste Contento, nämlich Vincenzo, wird künftig als Spielertrainer fungieren. Das Trio Domenico, Alessandro und Diego soll hauptsächlich auf dem Rasen für Furore sorgen, wenngleich ersterer wegen eines schmerzhaften Knochenödems kürzertreten muss.

Über seine älteren Brüder sagt Diego: "Mimo war immer der technisch Beste von uns, Enzo immer der Schnellste – ich bin ein Mix aus den beiden." Für Alessandro geht ein Traum in Erfüllung, denn für ihn hieß das Vorbild stets Diego. Der einstige Mann aus der Beletage des Fußballs soll künftig nicht mehr als Verteidiger, sondern in der Mittelfeld-Zentrale angreifen, um mit dem FCA um den Aufstieg in die Landesliga mitzuspielen. Am 22./23. Juli fällt der Startschuss für die Contentos - vier Brüder für ein Halleluja.