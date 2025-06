Die Bayern in der Sauna von Charlotte: Leiden bei der Hitzeschlacht

Das letzte Spiel der Gruppenphase der Klub-WM findet in Charlotte, North Carolina, statt. Eine der größten Herausforderungen: die Hitze von bis zu 40 Grad. Wie gehen die Spieler mit der Sauna-Situation um? Patrick Strasser hat es für die AZ vor Ort herausbekommen.

Es ist eine andere Hitze als im Team-Basecamp des FC Bayern in Orlando. Dort in Florida herrscht eine herausfordernd hohe Luftfeuchtigkeit und Schwüle. Als würde man ständig einen nassen Waschlappen ins Gesicht und den Nacken bekommen.

In Charlotte, im Bundesstaat North Carolina, treten die Bayern am Dienstag (21 Uhr MESZ, live auf DAZN und Sat.1) zum letzten Spiel der Gruppenphase der Klub-WM gegen Benfica Lissabon an. Hier herrscht eine trockene Wärme – leicht untertrieben. Es fühlt sich an, als würde einem die Sonne direkt auf den Kopf und die Arme drücken. Drückende Hitze eben. Laut Meteorologen werden am Dienstag bis zu 40 Grad in der Spitze erwartet, konstant auf jeden Fall über 35 Grad. Brüllend-heiß. Einer der heißesten Tage des Jahres in Charlotte. Leidenszeit.

Die Fifa entscheidet, die Spieler müssen sich anpassen

Im "Bank of America Stadium", der Heimspielstätte von NFL-Klub Carolina Panthers, wird die Partie um 15 Uhr Ortszeit angepfiffen. In den heißesten Stunden des Tages. Der Grund: Da das Gruppenspiel mit den Portugiesen an einem Werktag unter der Woche stattfindet und daher vor allem für den europäischen TV-Markt attraktiv ist, wurde die Partie vom Weltverband Fifa auf 15 Uhr gelegt, in Portugal 20 Uhr, in Deutschland 21 Uhr. Die Spieler? Müssen sich anpassen. Zu heiß?

"Ich muss das nicht beurteilen, ob das kritisch ist oder nicht", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany am Montagabend im Stadion der Panthers und erklärte: "Das sollen die medizinischen Experten beurteilen. Das kann natürlich ein Spiel beeinflussen. Aber es ist für beide Mannschaften gleich. Es ist nicht die gleiche Situation wie in der Champions League als wir im Winter gegen Benfica (1:0 für Bayern am 6. November 2024, d.Red.) gespielt haben. Wir werden so planen, dass wir uns nicht überraschen lassen, dass es so heiß wird."

Selbst der erfahrene Leon Goretzka (30) meinte nach der Ankunft der Mannschaft am späten Nachmittag in North Carolina: "Es ist sehr extrem. Man muss das mal erlebt haben, um das sich vorstellen zu können. Es ist wirklich sehr krass." Ex-Bayern-Profi Stefan Effenberg, der die WM 1994 in den USA – bis zu seinem unrühmlichen Rauswurf aufgrund des Stinkefinger-Skandals – im Nationaltrikot spielte, sagte kürzlich, man merke, dass man unter diesen Bedingungen 20 Minuten weniger Fitness habe. "Die Temperaturen hier in den USA sind allgemein hoch, aber hier wird`s am Dienstag extrem. Wir versuchen unser Spiel zu spielen wie wir es immer machen", sagte Aleksandar Pavlovic in Charlotte. Wie immer? Das wird nicht der Fall sein.

Was vor allem bei der Hitze hilft

Der Weltverband hat vorgesorgt – natürlich nicht ohne Sponsor, einen der Geldgeber der Fifa-Turniere, die Coca-Cola-Company. Je nach Temperatur, aber auf jeden Fall bei den Nachmittagsspielen gibt es – angekündigt auf den Leinwänden – in der Mitte der beiden Halbzeiten den "Powerrade Hydration Brake", also den sogenannten "Cooling Brakes", den Trinkpausen. Ein paar Minuten zum Runterkommen und Runterkühlen, viel Trinken, nasse Handtücher mit Eiswürfel in den Nacken und weiter geht der wilde Sauna-Kick. "Wir sollen viel trinken, vor allem Elektrolyte", so Pavlovic, "alles, was hilft, sollen wir zu uns nehmen." Auf Anweisung des neuen Ernährungsexperten Melf Carstensen, den die Bayern von Borussia Dortmund verpflichtet haben. Der 38-Jährige, der auch schon für Borussia Mönchengladbach gearbeitet hat, reiste für diese Klub-WM erstmals mit dem Team. "Er ist top, macht einen sehr guten Eindruck. Er hilft uns und ist immer da", lobte ihn Pavlovic. Er selbst könne "Hitze ganz gut ab", meinte der Mittelfeldspieler, "besser als Kälte und Regen". In einem Jogging-Anzug mit Hoodie beantwortete der 21-Jährige die Fragen, schließlich sei es "im Flieger manchmal kalt".

Warmmachen in den Katakomben und die Klimaanlage hilft

Womöglich bekommen die Bayern und Gegner Benfica am Dienstagnachmittag ein besonderes Entgegenkommen: Die Dortmunder Spieler haben sich bei ihrem Nachmittagsspiel in Cincinnati gegen Marmelodi (4:3) in den Katakomben warmgemacht, die Ersatzspieler des BVB durften die erste Halbzeit in der runtergekühlten Kabine verfolgen – dank der in den USA stets auf voller Pulle laufender Klimaanlagen. Das hilft.

Und die Fans? Das Football-Stadion hat kein Dach. Die Anhänger müssen in der prallen Sonne sitzen – und die Hitze ertragen.