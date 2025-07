Díaz-Wechsel zum FC Bayern vor dem Abschluss

Der Liverpool-Stürmer kommt für rund 75 Mio. Euro nach München. Sein Vertrag läuft bis 2029.

Max Eberl dürfte am Wochenende vom Tegernsee mit einiger Spannung nach Asien geblickt haben. Dort weilt der FC Liverpool mit Luis Díaz, der beim FC Bayern neben Nick Woltemade ganz oben auf der Wunschliste steht. Und im Gegensatz zum Objekt der Begierde aus Stuttgart scheint beim Kolumbianer Díaz Bewegung in die Transferbemühungen der Münchner vor dem Trainingsstart am Dienstag zu kommen.

Die Unterschrift folgt in den nächsten Tagen

Beim Test der Reds in Hongkong gegen die AC Mailand (2:4) hatte der 28-Jährige nur auf der Tribüne gesessen. "Es gibt gerade eine Menge Gerüchte über seine Zukunft, ich kann darauf nicht weiter eingehen. Er trainiert sehr gut, aber wir haben entschieden – Stand jetzt –, ihn nicht spielen zu lassen", sagte Liverpools Trainer Arne Slot.

Die Zeichen deuten längst auf einen Wechsel des Offensivspielers zum deutschen Rekordmeister hin, der Deal steht vor dem Abschluss. Die Ablöse soll bei rund 75 Millionen Euro liegen, die Unterschrift soll in den nächsten Tagen erfolgen. Bayern hatte ein drittes Angebot für den Außenstürmer abgegeben. Díaz will nach München kommen.