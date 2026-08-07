Zum Abschluss seiner Asien-Tour gewinnt der FC Bayern gegen Aston Villa mit 2:1, in Hongkong trifft der Südkoreaner per Kopf. Luis Díaz erhöht spektakulär, Manuel Neuer hält den Sieg fest.

Mit diesem Erfolgserlebnis im Gepäck ließ sich der 13-stündige Rückflug von Hongkong nach München sicher ein bisschen leichter antreten: Zum Abschluss der einwöchigen Asien-Tour gewann der FC Bayern auf dem holprigen Geläuf im Kai Tak Sports Park verdient mit 2:1 gegen Europa-League-Sieger Aston Villa und zeigte dabei körperlich und spielerisch bereits eine gute Frühform.

Junge Wilde setzen Ausrufezeichen

Die Führung erzielte Verteidiger Minjae Kim per Kopf (37.), der Südkoreaner nickte in Harry-Kane-Manier ein. Luis Díaz erhöhte in der zweiten Halbzeit auf 2:1 (73.), ehe die Engländer durch João Gomes verkürzten (83.). Am Ende musste Bayern um den Sieg zittern. "Ich war sehr zufrieden mit unserer Leistung, wie viel Energie meine Spieler gezeigt haben", sagte Trainer Vincent Kompany: "Ich war beeindruckt." Insbesondere von den jungen Spielern Maycon Cardozo und Tim Binder, die beherzt in jeden Zweikampf gingen.

Überzeugend: Tim Binder (l.). © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Neuer-Rückkehr begeistert Fans

Mit seiner Aufstellung tat Kompany allen Fans in Hongkong einen großen Gefallen: Manuel Neuer, der in Asien verehrt und gefeiert wird wie kaum ein anderer Fußballstar, stand erstmals seit dem deutschen WM-Aus wieder zwischen den Pfosten. Davor verteidigten unter anderem Jonathan Tah und Neuzugang Nathaniel Brown, ganz vorne durfte sich neben den Jungstars Cardozo, Binder und Arijon Ibrahimovic der Österreicher Konrad Laimer als Mittelstürmer beweisen. Der "Alpen-Zidane" Laimer wurde zum "Alpen-Ronaldo". Aber ohne Tor. Joshua Kimmich fehlte erneut wegen Adduktorenproblemen.

Spielte im Sturm: Konrad Laimer. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Kompany fokussiert auf Fitness

"Aston Villa ist ein Top-Team mit einem sehr guten Trainer", hatte Kompany vor dem Europa-League-Sieger aus England um Erfolgscoach Unai Emery gewarnt: "Sie haben einen großen Kader und werden entsprechend Talent auf den Platz bringen. Wir wollen das Spiel natürlich gewinnen. Es geht aber viel mehr um die Fitness und die Einstellung, als darum, wie beide Teams dann in der Saison sein werden."

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Frühe Dominanz der Bayern

Die Münchner, die laut Kompany den Champions-League-Titel als großes Saisonziel ausgegeben haben ("Daran besteht kein Zweifel!"), machten von Beginn an Druck. Nach einer Brown-Flanke wurde Ibrahimovics Schuss zur Ecke geblockt (3.). In der 14. Minute war es erneut Ibrahimovic, der knapp mit links das Tor verfehlte. Und auch Pavlovic versuchte es: Sein Fernschuss wurde von Keeper Marco Bizot sicher pariert (26.).

Die Führung: Minjae Kim (M.) trifft per Kopf zum 1:0. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Kim trifft, Kompany rotiert

Von Aston Villa, am Mittwoch im Uefa-Supercup Gegner des Champions-League-Siegers Paris Saint Germain, kam offensiv lange Zeit fast gar nichts, Bayern hatte die nächste Chance: Bischof zirkelte um Zentimeter am Winkel vorbei (29.). Wenig später war es dann so weit: Nach Bischofs Ecke köpfte Kim völlig frei und völlig verdient zum 1:0 ein. Zur zweiten Halbzeit brachte Kompany Stanisic für Laimer, der kroatische Nationalspieler agierte nicht ganz so offensiv.

Torschütze Luis Díaz (r.) und Trainer Vincent Kompany nach dem Erfolg. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Díaz zaubert, Neuer rettet

An der bayerischen Überlegenheit änderte sich wenig, der ebenfalls eingewechselte Luis Díaz, Stanisic und Ibrahimovic scheiterten jeweils (66.), genauso der auffällige Bischof per Freistoß (69.) und Díaz aus der Distanz (71.). Kurz darauf war der Kolumbianer erfolgreich: Díaz knallte den Ball zum 2:0 unter die Latte. Herrlich! Aber noch nicht das Ende. Villa kam durch Gomes’ Piken-Tor auf 1:2 heran, dann rettete Neuer mit einem famosen Reflex den 2:1-Sieg (85.). Puh.

Nach dem Abpfiff ging es rasch zum Hongkong International Airport. Die Landung in München ist für den frühen Samstagmorgen geplant – und dann erst mal ein freies Wochenende für die müden Bayern-Stars. Das nächste Mannschaftstraining ist für Montag angesetzt.