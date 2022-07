DFL terminiert die ersten Bundesliga-Spieltage: FC Bayern muss zwei Mal an einem Sonntag ran

Die DFL hat die Bundesliga-Spieltage eins bis sieben zeitgenau terminiert. Das erste Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg bestreitet der FC Bayern an einem Sonntag.

München - Der FC Bayern kann bis zum Wiesn-Auftakt planen! Die DFL hat am Freitag die Spieltage eins bis sieben zeitgenau angesetzt.

Lediglich das Eröffnungsspiel am 5. August (20.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt wurde zuvor bereits fix terminiert.

FC Bayern: Zwei Sonntag-Spiele in Folge

Das erste Heimspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Sonntagabend gegen den VfL Wolfsburg (14.08., 17.30 Uhr). Eine Woche später müssen die Münchner ebenfalls sonntags ran, dann geht es zum VfL Bochum (21.08., 17.30 Uhr).

Es folgt das erste Topspiel für den FC Bayern am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach (27.08.,18.30 Uhr). Die folgenden Partien bei Union Berlin (03.09.), zuhause gegen den VfB Stuttgart (10.09.) sowie das Derby in Augsburg (17.09.) finden jeweils samstags um 15.30 Uhr statt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wegen Winter-WM in Katar: Winterpause bereits Mitte November

Aufgrund der Winter-Weltmeisterschaft in Katar hat die Saison 2022/23 eine Besonderheit: Der 15. und letzte Spieltag in diesem Kalenderjahr findet bereits zwischen dem 11. und 13. November statt, für die Bayern geht es dann zu Aufsteiger FC Schalke 04. Danach reisen die Nationalspieler zur WM nach Katar (21. November bis 18. Dezember), die Nicht-Nationalspieler haben in eine verlängerte Winterpause.

Nach der Weltmeisterschaft startet der FC Bayern mit einer englischen Woche ins neue Kalenderjahr. Wieder in den Spielbetrieb einsteigen wird der FCB am Wochenende vom 20.-22. Januar 2023 mit dem Auswärtsspiel bei Pokalsieger RB Leipzig, ehe nur zwei Tage darauf die Hinrunde mit der Begegnung gegen den 1. FC Köln (24./25.01.2023) ein Ende findet.

Alle Hinrunden-Spiele des FC Bayern im Überblick