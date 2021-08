DFL-Supercup live: Borussia Dortmund gegen FC Bayern im Free-TV, Livestream und Liveticker

Wer holt sich den ersten Titel der neuen Saison? Am Dienstagabend ist der FC Bayern im DFL-Supercup zu Gast bei Borussia Dortmund - so können Sie die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Das Spiel der Bayern in Dortmund wird auch im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Dortmund - Für den FC Bayern und Borussia Dortmund steht das erste große Highlight der neuen Saison an! Am Dienstagabend spielen der amtierende Meister und der DFB-Pokalsieger den nationalen Supercup aus.

Julian Nagelsmann, der auch bei seinem ersten Pflichtspiel zum Bundesliga-Auftakt bei Borussia Mönchengladbach am Freitag nicht als Sieger vom Platz gehen konnte, bietet sich dabei die Möglichkeit, mit dem ersten Sieg als Bayern-Coach seinen ersten Titel zu sichern.

"Wir versuchen alle endlich zu gewinnen. Auch ich bin es von meinen vorherigen Stationen nie gewohnt gewesen, so häufig in Folge nicht zu gewinnen. Von daher freuen wir uns, wenn es morgen der Fall sein sollte und dafür geben wir alles", meinte der gebürtige Landsberger am Montag.

Um den Supercup live zu verfolgen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Supercup: Borussia Dortmund gegen FC Bayern live im Free-TV in Sat.1

Das Spiel der Bayern gegen Bremen ist im Free-TV zu sehen – der Privatsender Sat.1 hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert. Das Spiel ist auch auf ran.de im kostenlosen Livestream zu sehen.

Supercup live: Borussia Dortmund gegen FC Bayern bei Sky

Auch Sky überträgt das Bayern-Spiel gegen Gladbach live, der Pay-TV-Sender hat sich die Rechte für den Supercup ebenfalls gesichert. Wer ein Sky-Abo hat, kann das Spiel auch online bei "SkyGo" verfolgen. Mit dem Streamingangebot "SkyTicket" gibt es zudem die Möglichkeit, sich die Kanäle des Pay-TV-Senders freischalten zu lassen, ohne ein langfristiges Abo abzuschließen.

Supercup live: Borussia Dortmund gegen FC Bayern im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.