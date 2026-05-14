DFB-Torwartfrage spitzt sich zu: Was passiert mit Neuer und Baumann?

Der Torhüter des FC Bayern steht nun wohl doch vor einer Rückkehr in die Nationalmannschaft, am Wochenende wird sich der Bundestrainer dazu äußern. Es gibt Argumente für und gegen ein Comeback.

Es stehen am Samstag ja durchaus noch spannende Entscheidungen in der Bundesliga an: Wer erreicht die Champions League, Europa League und Conference League? Welche Klubs steigen ab? Wer schafft es in die Relegation? Egalisiert Harry Kane gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) mit läppischen acht Treffern den Torrekord von Robert Lewandowski? Und wie viele Liter Freibier gibt es für die Bayern-Fans nach dem letzten Heimspiel der Saison?

Neuer und Bundestrainer Julian Nagelsmann (l.). © IMAGO

Nagelsmann-Auftritt im "Sportstudio"

Für alle Interessierten an der deutschen Nationalmannschaft dürfte die Aufregung sogar erst am Samstagabend ihren Höhepunkt erreichen – denn Julian Nagelsmann steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Der Bundestrainer ist ab 23 Uhr im ZDF-"Sportstudio" zu sehen und wird dort ziemlich sicher über Manuel Neuer sprechen. Alles andere ist wenige Tage vor der Nominierung des WM-Kaders am 21. Mai kaum vorstellbar.

Die Frage nach Neuers Comeback

Kehrt der 40-jährige Neuer doch noch einmal ins DFB-Tor zurück oder nicht? Diese Frage muss Nagelsmann final beantworten, nachdem der "Kicker" das Thema unter der Woche erneut befeuert hatte. "Die Zeichen mehren sich, dass es dazu kommen könnte", hieß es in dem Magazin über ein mögliches Neuer-Comeback. Denkt Nagelsmann tatsächlich um? Nimmt er dem soliden Oliver Baumann so kurz vor der WM den Status als Nummer eins?

Stark in der Champions League: Neuer. © IMAGO

In den vergangenen Wochen deutete nichts darauf hin. "Noch mal: Manu ist zurückgetreten, aus freien Stücken, das hat er mehrfach wiederholt und deswegen ist es gar nicht so sinnvoll, darüber stetig zu diskutieren", sagte der Bundestrainer kürzlich bei MagentaTV. Und Neuer meinte nach seiner Gala in der Champions League gegen Real Madrid: "Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufzumachen." Er habe alles gesagt, meinte der Routinier, der in der Königsklasse in mehreren Partien auf Weltklasse-Niveau agierte, jetzt konzentriere er sich "hier auf den FC Bayern".

Bleibt er die Nummer eins? Oliver Baumann. © IMAGO/Ulrich Wagner

Erfahrung und Strahlkraft des Weltmeisters

Mit den Münchnern kann Neuer das Double gewinnen, zuvor wird er nach AZ-Informationen einen neuen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Und dann mit Deutschland zur WM in die USA fliegen? Was für Neuer spricht, ist zweifellos seine Erfahrung. Der Keeper hat schon viele große Turniere und Spiele bestritten, 2014 war er der herausragende Akteur auf dem Weg zum WM-Titel. Und auch in dieser Saison hat Neuer in der Champions League bewiesen, dass er nach wie vor einer der Besten ist. Vor einer Legende wie Neuer haben die gegnerischen Stürmer Respekt, er gibt der Defensive Halt und Sicherheit.

Nagelsmann muss sich entscheiden

Was dagegen spricht: Neuer, der häufiger Fehler macht als früher, war in den vergangenen Jahren immer wieder verletzt oder angeschlagen, er verpasste einige Partien. Und diese WM wird körperlich so belastend wie kaum eine zuvor. Zudem könnte Nagelsmann ein Schlingerkurs vorgeworfen werden, nachdem er sich nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen eigentlich für Baumann als Stammkeeper ausgesprochen hatte. Knickt er jetzt ein?

Bis Montagabend musste der DFB bei der Fifa eine Liste mit bis zu 55 potenziellen WM-Kandidaten einreichen, darunter mindestens fünf Torhüter. Bislang wurde nicht bestätigt, dass Neuer neben Baumann, Alexander Nübel, Finn Dahmen und Bayern-Kollege Jonas Urbig auf dieser Liste steht. Es wurde aber auch nicht dementiert. "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er es sehr gut macht, dass er ein sehr guter Torwart ist", sagte Nagelsmann im März über Neuer: "Aber wir haben mit Oli Baumann auch einen herausragenden Torwart."

Am Samstag werden alle Fans schlauer sein, wer bei der WM im deutschen Tor steht.