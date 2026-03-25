DFB-Torwart über Neuer: "Ich habe einfach nicht die Skills"

Manuel Neuer hat noch immer nicht verkündet, wie es nach der Saison für ihn weitergeht. Nach AZ-Info planen die Bosse derzeit nicht mit einer Verkündung rund um seinen Ehrentag.

Der Countdown läuft. Am Freitag ist der Tag der Tage. Manuel Neuer feiert seinen 40. Geburtstag. Rund um seinen Ehrentag, so der Plan, wollte der Bayern-Kapitän auch eine wegweisende Entscheidung fällen: Beendet Neuer im Sommer seine Karriere oder verlängert er seinen Vertrag noch mal?

Bosse rechnen nicht mit einer Entscheidung am Geburtstag

Nach AZ-Informationen rechnen die Bayern-Bosse derzeit aber nicht damit, dass der Routinier in den nächsten Tagen den Daumen hebt oder senkt. Neuer ist sich weiterhin unschlüssig, ob er in die 16. (!) Saison an der Säbener Straße geht. Heißt: Neuers Zögern geht weiter. Entscheidend ist, ob sein Körper ihn ein weiteres Jahr auf Weltklasseniveau spielen lässt. Aktuell kämpft sich Neuer nach seinem zweiten Muskelfaserriss in der linken Wade zurück.

Der Keeper fühlt sich schon wieder gut, ist voller Tatendrang. Ein Comeback in den Wochen nach der Länderspielpause ist, sofern er keinen Rückschlag erleidet, denkbar. Davor kann Neuer weiter in seinen Körper hören. Und das ganz ohne Druck. An der Säbener Straße hat man ihm bisher keine Deadline gesetzt. Neuer hat die Qual der Wahl. Eine Entscheidung hat der ehemalige Welttorhüter aber schon getroffen.

Wird bei der WM wohl als Nummer eins im deutschen Tor stehen: Oliver Baumann (links). © IMAGO

Baumann: "Ich habe einfach nicht die Skills"

Ein Comeback beim DFB-Team wird es nicht geben. Oliver Baumann, so der Plan von Bundestrainer Julian Nagelsmann, wird die Weltmeisterschaft im Sommer als Nummer eins spielen. Ob er sich nochmal den ein oder anderen Tipp von Neuer holt? Klar ist: Baumann hat sich im Laufe seiner Karriere viel von ihm abgeschaut. Mehr sogar: Als junger Torhüter eiferte er Neuer nach. "Aber ich habe gemerkt, dass es nicht geht", sagte Baumann der "SZ".

"Ich habe einfach nicht die Skills, die er hat", gab der 35-Jährige, der für die TSG Hoffenheim spielt, zu: "Diese Kombination aus Größe, Schnelligkeit und Beweglichkeit ist sicher einzigartig." Auch habe Neuer eine "ganz eigene Art von Stellungsspiel und Antizipationsvermögen". Das kann Baumann nicht kopieren.

Baumann sieht sich in der Form des Lebens

Gewappnet für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada sieht er sich trotzdem. Baumann hat in den letzten Jahren seinen eigenen Stil entwickelt: "Ich würde tatsächlich sagen, dass ich jetzt, mit 35, der beste Oli Baumann bin, den es je gab." Den wird es für ein erfolgreiches deutsches WM-Abschneiden auch brauchen.