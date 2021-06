DFB-Star Manuel Neuer privat: Hat der Welttorhüter des FC Bayern eine Freundin?

Welttorhüter Manuel Neuer (35) hat in seiner Profi-Karriere fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Doch was weiß man über die Familie und das Privatleben des Kapitän des FC Bayern? Hat der Torwart der deutschen Nationalmannschaft eine Freundin?

München – Manuel Neuer wurde am 27. März 1986 als jüngerer von zwei Söhnen (Bruder Marcel ist Jahrgang 1984) in Gelsenkirchen geboren. Bereits im Alter von fünf Jahren begann er 1991 beim FC Schalke 04 mit dem Fußballballspielen. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften der Königsblauen.

Zur Saison 2005/2006 unterschrieb Neuer seinen ersten Profivertrag, am 19. August 2006 feierte er mit 20 Jahren sein Bundesliga-Debüt und etablierte sich schnell als Nummer eins im Kasten des Revier-Klubs.

Manuel Neuer: Sein schneller Weg zum Stammspieler bei Schalke 04

Neuer blieb in seiner ersten Profisaison 13 Mal ohne Gegentor und hatte an der Vize-Meisterschaft der Schalker maßgeblichen Anteil. Bereits in seiner zweiten Saison wurde er zum besten Bundesliga-Torhüter der Saison gewählt.

Seine größten Erfolge bei Schalke 04 feierte Neuer in der Saison 2010/11. Mittlerweile als Kapitän der Königsblauen erreichte er das Halbfinale der Champions League und gewann mit dem DFB-Pokal seinen ersten Profititel.

Manuel Neuer beim FC Bayern: Sein Weg zum Welttorhüter

Zur Saison 2011/12 wechselte Neuer für 30 Millionen Euro zum FC Bayern – für den Verein er bis heute noch aktiv ist. Nach einem enttäuschenden ersten Jahr beim Rekordmeister mit der dramatischen Niederlage im Champions-League-Finale "dahoam" gegen den FC Chelsea, der Pleite im Pokal-Finale gegen Dortmund und Platz zwei in der Liga, begann für Neuer in München eine eindrucksvolle Titel-Ära. Seither wurde er unter anderem in jeder Spielzeit Deutscher Meister (insgesamt neun Mal) und gewann fünf weitere Male den DFB-Pokal.

Durch die Champions-League-Siege 2013 und 2020 darf sich Neuer sogar zweifacher Triple-Sieger nennen. In beiden Jahren gewann der FC Bayern zudem auch die Fifa-Klubweltmeisterschaft. 2020 war Neuer unter Chefcoach Hansi Flick sogar Teil des historischen Sextuples, auch den europäischen sowie nationalen Supercup konnten die Münchner gewinnen.

Die Fußball-Könige Europas! Der FC Bayern um Kapitän Manuel Neuer (mit Pokal) setzt sich am 23. August im Champions-League-Finale mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain durch. © Sammy Minkoff/Augenklick

Manuel Neuer beim DFB: Weltmeister 2014 und Kapitän seit 2016

Auch aus der deutschen Nationalmannschaft ist er nicht wegzudenken. Nachdem er sämtliche Juniorenteams des DFB durchlaufen hatte, gab Neuer im Juni 2009 unter Joachim Löw sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, Kurz darauf gewann Deutschland mit Stammtorhüter Neuer die U21-EM. Nur ein Jahr später, bei der WM 2010 in Südafrika, stand der Gelsenkirchener als Nummer eins zwischen den deutschen Pfosten und erreichte mit der Mannschaft Platz drei.

Seinen bislang größten Erfolg im DFB-Trikot feierte Neuer 2014, als er mit dem DFB-Team in Brasilien Weltmeister und zum besten Torhüter des Turniers ausgezeichnet wurde. Seit September 2016 ist der 1,93 Meter große Torhüter Kapitän der Nationalmannschaft.

Ein Tag für die Ewigkeit: Manuel Neuer feiert den Weltmeister-Titel im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro. © dpa

Einzig der Europameistertitel fehlt Neuer in seiner langen Titelsammlung noch. Bei der EM 2012 sowie der EM 2016 scheiterte er jeweils mit der DFB-Elf im Halbfinale. Bei der aktuell stattfindenden EM 2020, die coronabedingt 2021 ausgetragen wird, führt er die deutsche Nationalmannschaft erneut als Kapitän an.

Trotz teils schwerwiegender Verletzungen ist Neuer bereits mehrfacher Welttorhüter und wurde zwei Mal zu Deutschlands Fußballer des Jahres geehrt.

Manuel Neuers Wohnort: Wo lebt der Fußball-Star?

Seit 2016 wohnt Neuer in einem luxuriösen Haus am Tegernsee. Der Bau am Leeberg hatte damals für viel Ärger in der Nachbarschaft gesorgt, zu hoch und zu modern sei der "Glaspalast" geworden.

Während der Corona-Pandemie nutzte Neuer seine geräumige Villa, um sich dort fit zu halten. Auf dem Rasen vor dem Haus hatte er sogar Einzelunterricht mit Bayerns Torwarttrainer Toni Tapalovic.

Anika Bissel ist die neue Freundin an Manuel Neuers Seite

Ein oft gesehener Gast am Tegernsee dürfte auch Anika Bissel sein. Lange hielt der Nationaltorwart die Beziehung zu seiner neuen Freundin geheim, im Juni 2021 feuerte die 20-Jährige im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Portugal den DFB-Kapitän von der Tribüne der Allianz Arena an.

Anika Bissel feuerte gegen Portugal Freund Manuel Neuer an. © IMAGO / ActionPictures

Seit rund einem Jahr soll Neuer mit der Blondine zusammen sein. Anika ist selbst erfolgreiche Sportlerin und wechselte vor kurzem zum ESV Regensburg in die 2. Handball-Bundesliga. Ihr älterer Bruder Christopher ist Bundesliga-Profi beim HC Erlangen.

Hat Manuel Neuer Kinder?

Neuer hat bereits eine Ehe mit Nina Weiss hinter sich. 2014 lernten sie sich bei Madame Tussauds in Berlin kennen, 2017 gaben sich beide in Italien das Ja-Wort, Ende 2020 ließen sie sich wieder scheiden.

Zuvor war Neuer fünf Jahre mit Friseurin Kathrin Gilch zusammen, 2014 trennten sie sich. Kinder hat der Nationaltorhüter bislang noch keine.