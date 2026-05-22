DFB-Pokalfinale 2026: Neuer fällt aus - Urbig steht gegen Stuttgart im Tor

Erstmals seit sechs Jahren steht der FC Bayern wieder im DFB-Pokal-Finale. Ob der deutsche Rekordpokalsieger gegen den VfB Stuttgart zum 21. Mal den Pokal gewinnen kann und was sonst noch alles im und um das Berliner Olympiastadion passiert, können Sie im AZ-Liveblog nachlesen.

Manuel Neuer (r.) fällt für das Pokalfinale aus, für ihn wird Jonas Urbig im Tor stehen. (Archivbild)

Lange sechs Jahre ist es her, seit der FC Bayern das letzte Mal im DFB-Pokalfinale stand. Damals konnte man Bayer Leverkusen mit 4:2 schlagen und zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple perfekt machen. Seitdem blieb dem deutschen Rekordpokalsieger stets nur die Zuschauerrolle.

Am Samstagabend, hat die lange Wartezeit – aus Münchner Sicht – endlich ein Ende. Im Endspiel im Berliner Olympiastadion wartet kein Geringerer als der Titelverteidiger VfB Stuttgart. In der abgelaufenen Bundesligasaison konnte das Team von Bayern-Coach Vincent Kompany die Schwaben mit 5:0 und 4:2 bezwingen, auf die leichte Schulter nimmt man die Kicker vom VfB aber nicht.

Ob die Bayern-Stars am Samstagabend wieder einen Grund zum Feiern haben und was sonst noch so alles im und um das Berliner Olympiastadion passiert, können Sie hier im AZ-Liveblog nachlesen.

+++ Erste Fans schon in Berlin +++

Einige Fans des VfB Stuttgart sind schon in Berlin. Gerade am Hauptbahnhof laufen zahlreiche Fans mit Trikots der Schwaben herum. Anhänger der Bayern sind noch kaum zu finden. Für sie haben die Münchner direkt in der Empfangshalle einen Pop-up-Store mit Trikots und Finalshirts errichtet.

+++ Eberl: WM bei Neuer "nicht in Gefahr" +++

Nach dem Neuer-Schock für das Pokalfinale gibt es aber Entwarnung für Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Die WM ist nicht in Gefahr, aber er kann morgen nicht spielen", sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl bei einer Veranstaltung der "Bild" in Berlin: "Es ist einfach zu kurz nach der Verletzung."

+++ Pokal-Finale ohne Neuer +++

Der FC Bayern muss im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Dies teilte der deutsche Rekordmeister am Freitag mit.

"Manuel Neuer wird den Bayern aufgrund von muskulären Problemen in der linken Wade gegen die Schwaben noch nicht wieder zur Verfügung stehen. Dafür sind Jonas Urbig, Sven Ulreich und Jannis Bärtl im Kader", heißt es in der Pressemitteilung.

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+++ TV und Stream: Wo kann man das DFB-Pokal-Finale sehen? +++

Das Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart wird sowohl bei der ARD als auch beim Pay-TV-Sender Sky übertragen. Zudem kann das Spiel unter anderem in der ARD-Mediathek, bei sportschau.de, Joyn und Sky Go als Livestream verfolgt werden. Anpfiff in Berlin ist um 20 Uhr. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19 Uhr.

+++ Welcher Schiedsrichter pfeift beim DFB-Pokalfinale? +++

Das Finale leitet Sven Jablonski, der von einer "großen Ehre" und einem "absoluten Highlight" sprach. Der gebürtige Berliner kam in dieser DFB-Pokalsaison in bislang zwei Spielen zum Einsatz.

Schiedsrichter Sven Jablonski wird das DFB-Pokal-Finale leiten. © IMAGO/Maximilian Koch

+++ Holt der FC Bayern das 14. Double? +++

Sollte der FC Bayern das Pokal-Finale gegen den VfB Stuttgart gewinnen, wäre es das 14 Double der Vereinsgeschichte, 2013 und 2020 konnte sogar noch die Champions League gewonnen werden.

+++ Arjen Robben drückt dem FC Bayern die Daumen +++

Fünfmal konnte Arjen Robben mit dem FC Bayern den DFB-Pokal gewinnen. Für Samstag wünscht der Niederländer seinem Ex-Verein alles Gute.

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+++ Warum Bayern das Pokal-Finale unbedingt gewinnen muss +++

Der FC Bayern spielt eine Top-Saison und dennoch steht und fällt ihre Bewertung mit dem DFB-Pokalfinale. Harry Kane: "Es würde einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, falls wir nicht gewinnen."