DFB-Pokal live: FSV Mainz 05 gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Am Mittwoch ist der FC Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FSV Mainz 05 zu Gast. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung live verfolgen.

München - Nach drei Remis zum Start ins Jahr 2023 ist die Stimmung beim FC Bayern enorm angespannt. Am Mittwochabend muss für die Münchner im Achtelfinale des DFB-Pokals beim FSV Mainz 05 unbedingt wieder ein Sieg her.

FSV Mainz 05 gegen FC Bayern: Anpfiff in der Mewa Arena ist am Mittwoch (1. Februar) um 20.45 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

DFB-Pokal: Läuft die Partie FSV Mainz 05 gegen FC Bayern live im Free-TV?

Ja, das Duell des FC Bayern beim FSV Mainz 05 wird live im Free-TV übertragen. Das Spiel läuft in der ARD sowohl im linearen TV als auch im Livestream. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr.

DFB-Pokal: FSV Mainz 05 gegen FC Bayern live bei Sky

Die Partie des FC Bayern in Mainz ist auch live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 20.15 Uhr. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten.

DFB-Pokal: FSV Mainz 05 gegen FC Bayern im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.