DFB-Pokal live: FC Augsburg gegen FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern gastiert in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim FC Augsburg. TV, Stream oder Ticker – so können Sie die Begegnung am kommenden Mittwoch live sehen.

17. Oktober 2022 - 12:55 Uhr | AZ

Das Pokalspiel des FC Bayern beim FC Augsburg wird live im ZDF gezeigt und vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. (Symbolbild) © imago images/Jan Hübner

München - Nach dem geht es für den FC Bayern gleich im DFB-Pokal weiter. Am Mittwoch gastieren die Münchner in der zweiten Runde des Wettbewerbs beim bayerischen Rivalen FC Augsburg. Während sich die Bayern in der Pokal-Auftaktrunde mit 5:0 beim Drittligisten Viktoria Köln behaupteten, gewannen die Augsburger mit 4:0 beim Nord-Regionalligisten BW Lohne. Pikant: Seine bisher einzige Saisonniederlage in der laufenden Bundesliga-Saison handelte sich der deutsche Rekordmeister Mitte September beim FC Augsburg ein (0:1). FC Augsburg gegen FC Bayern: Anpfiff ist am Mittwoch, 19. Oktober, um 20.45 Uhr. So können Sie die Partie live sehen. DFB-Pokal: FC Augsburg gegen FC Bayern live im ZDF Das ZDF überträgt die Partie der zweiten Pokal-Runde zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern live. Die Übertragung aus der WWK Arena in Augsburg beginnt um 20.15 Uhr. Reporter ist Béla Réthy. Als Co-Kommentator fungiert Hanno Balitsch, als Experte Per Mertesacker. Es moderiert Jochen Breyer. DFB-Pokal: FC Augsburg gegen FC Bayern live auf Sky Die Partie wird auch live vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Sendung startet um 20.40 Uhr, Kai Dittmann kommentiert. FC Augsburg gegen FC Bayern im Liveticker der AZ Wie gewohnt können Sie das Spiel des FC Bayern natürlich auch im verfolgen.