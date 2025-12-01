DFB-Pokal live: 1. FC Union Berlin gegen FC Bayern im TV, Liveticker und Stream
Der FC Bayern trifft im DFB-Pokal auf den 1. FC Union Berlin! Die Münchner wollen ins Viertelfinale einziehen und gegen den Pokalfluch ankämpfen.
Anpfiff ist am Mittwoch, 3. Dezember, um 20.45 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
Übertragung im Free-TV
Die Begegnung des FC Bayern in Köln wird im Free-TV im ZDF und im Stream in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Jochen Breyer moderiert die Sendung ab 20.15 Uhr, als Experte fungiert Per Mertesacker.
Live-Übertragung auf Sky
Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle Pokal-Spiele gesichert und zeigt dementsprechend auch das Spiel der Münchner in Berlin. Alternativ kann das Spiel auf WOW angeschaut werden.
