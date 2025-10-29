DFB-Pokal live: 1. FC Köln gegen FC Bayern im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft am 29. Oktober auf den 1. FC Köln. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Sky überträgt das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln (Symbolbild).

Der FC Bayern trifft im DFB-Pokal auf den 1. FC Köln! Die Münchner wollen ihre Siegesserie aus 13 Spielen fortsetzen und gegen den Pokalfluch ankämpfen.

Anpfiff ist am Mittwoch, 29. Oktober, um 20.45 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern in Köln wird im Free-TV und im Stream in der ARD Mediathek zu sehen sein. Alex Schlüter moderiert die Sendung ab 20.15 Uhr, als Experte fungiert Bastian Schweinsteiger.

Live-Übertragung auf Sky

Auch Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle Pokal-Spiele gesichert. Alternativ kann das Spiel auf WOW angeschaut werden.