AZ-Plus

DFB-Pokal live: 1. FC Köln gegen FC Bayern im TV, Liveticker und Stream

Der FC Bayern trifft am 29. Oktober auf den 1. FC Köln. TV, Stream oder Ticker – so können Sie das Spiel der Münchner live verfolgen.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Sky überträgt das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln (Symbolbild).
Sky überträgt das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln (Symbolbild). © IMAGO

Der FC Bayern trifft im DFB-Pokal auf den 1. FC Köln! Die Münchner wollen ihre Siegesserie aus 13 Spielen fortsetzen und gegen den Pokalfluch ankämpfen.

Anpfiff ist am Mittwoch, 29. Oktober, um 20.45 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. 

Übertragung im Free-TV

Die Begegnung des FC Bayern in Köln wird im Free-TV und im Stream in der ARD Mediathek zu sehen sein.  Alex Schlüter moderiert die Sendung ab 20.15 Uhr, als Experte fungiert Bastian Schweinsteiger.

Live-Übertragung auf Sky

Auch Sky hat sich die Übertragungsrechte für alle Pokal-Spiele gesichert. Alternativ kann das Spiel auf WOW angeschaut werden. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.