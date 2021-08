DFB-Pokal im TV, Livestream, Ticker: Hier können Sie das Spiel Bremer SV gegen FC Bayern live sehen

Nach der coronabedingten Absage im Juli steigt der FC Bayern am Mittwochabend bei Fünftligist Bremer SV in den DFB-Pokal ein. Hier können Sie das Spiel im Livestream und Liveticker verfolgen.

München - Stolpern verboten! Am Mittwochabend steht für den FC Bayern in der 1. Runde des DFB-Pokals die Pflichtaufgabe bei Fünftligist Bremer SV an. Ursprünglich hätte die Partie schon im Juli stattfinden sollen, musste allerdings aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei den Bremern verschoben werden.

Nach dem bitteren Achtelfinal-Aus bei Holstein Kiel in der Vorsaison wollen die Münchner in diesem Jahr wieder um den Titel mitspielen. Auch Trainer Julian Nagelsmann hat mit dem Wettbewerb noch eine Rechnung offen. Im Finale der vergangenen Saison setzte es für den 34-Jährigen, der seinerzeit noch bei RB Leipzig an der Seitenlinie stand, eine böse 1:4-Klatsche. Zeit zur Wiedergutmachung!

Bremer SV gegen FC Bayern München im Pay-TV: Hier gibt es das Spiel live - Anpfiff 20.15 Uhr

Die Partie wird – wie alle Spiele im DFB-Pokal – live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 19.45 Uhr, um 20.15 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten.

DFB-Pokal: Bremer SV gegen FC Bayern im Free-TV bei Sport1

Das Pokalspiel zwischen dem Bremer SV und dem FC Bayern wird auch im Free-TV bei Sport1 übertragen. Die Vorberichterstattung mit Moderator Thomas Helmer und Experte Stefan Effenberg beginnt bereits um 18.30 Uhr, als Kommentator ist Markus Höhner vor Ort.

Alternativ kann man das Spiel auch im Internet auf "sport1.de" via Livestream verfolgen. Dieser wird auch in den offiziellen Apps des Sportsenders angeboten.

Partie zwischen Bremen und Köln auch im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Gastspiel des Rekordmeisters beim Bremer SV natürlich im Liveticker der AZ verfolgen.