DFB-Pokal: FC Bayern trifft in der zweiten Runde auf Holstein Kiel

Der FC Bayern spielt in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel. Das hat die Auslosung am Sonntagabend ergeben.

Hansi Flick muss mit seinen Bayern in Kiel ran.

München - Ein echtes Nord-Süd-Duell in der zweiten Runde des DFB-Pokals: Der FC Bayern trifft auf Holstein Kiel – das hat die Auslosung am Sonntagabend ergeben.

Der deutsche Rekordmeister und Rekordpokalsieger muss also in den hohen Norden, die Zweitrunden-Partien finden am 22. und 23. Dezember statt. Wann die Bayern spielen, ist noch unklar.

FC Bayern bekommt Pokal-Gegner aus der 2. Liga

Nicht unbedingt ein leichtes Los für die Münchner, aber wohl auch nicht das schwerste: Neben den Profi-Mannschaften hätten die Bayern zum Beispiel auch eines der fünf verbliebenen Amateur-Teams zugelost bekommen können. Andererseits hätte es aber auch ein Duell mit einem Liga-Konkurrenten geben können.

Dennoch sollte die Flick-Truppe gewarnt sein: Holstein Kiel steht in der 2. Liga aktuell auf dem fünften Tabellenplatz, die Norddeutschen haben nur fünf Punkte Rückstand auf den Hamburger SV, der an der Spitze steht.