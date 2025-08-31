AZ-Plus

DFB-Pokal: FC Bayern trifft auf in der 2. Runde auf den 1. FC Köln

Der FC Bayern trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Köln. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Soll wieder in die Hände des FC Bayern wandern: Der DFB-Pokal.
Soll wieder in die Hände des FC Bayern wandern: Der DFB-Pokal. © IMAGO
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Der FC Bayern trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auswärts auf den 1. FC Köln. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Dortmunder Fußballmuseum. Losfee durfte ein Münchner spielen. Der ehemalige Schiedsrichter Felix Brych. Die Bayern zogen durch einen zählen 3:2-Sieg in Wiesbaden ein. Die Tore für den Rekordpokalsieger erzielten am vergangenen Mittwoch Harry Kane und Michael Olise. 

Zweite Runde findet Ende Oktober statt

Die 16 Duelle werden am 28. und 29. Oktober 2025 ausgetragen. Danach geht es im Dezember ins Achtelfinale, im Februar ins Viertelfinale und über das Halbfinale im April schließlich ins große Endspiel am 23. Mai 2026 im Berlin Olympiastadion.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.