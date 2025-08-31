DFB-Pokal: FC Bayern trifft auf in der 2. Runde auf den 1. FC Köln

Der FC Bayern trifft in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Köln. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund.

Der FC Bayern trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auswärts auf den 1. FC Köln. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Dortmunder Fußballmuseum. Losfee durfte ein Münchner spielen. Der ehemalige Schiedsrichter Felix Brych. Die Bayern zogen durch einen zählen 3:2-Sieg in Wiesbaden ein. Die Tore für den Rekordpokalsieger erzielten am vergangenen Mittwoch Harry Kane und Michael Olise.

Zweite Runde findet Ende Oktober statt

Die 16 Duelle werden am 28. und 29. Oktober 2025 ausgetragen. Danach geht es im Dezember ins Achtelfinale, im Februar ins Viertelfinale und über das Halbfinale im April schließlich ins große Endspiel am 23. Mai 2026 im Berlin Olympiastadion.