DFB-Pokal: FC Bayern muss im Halbfinale zu Bayer Leverkusen

Der FC Bayern trifft im Halbfinale des DFB-Pokals auswärts auf Bayer Leverkusen. Dies ergab die Auslosung am Sonntagabend.
Soll wieder in die Hände des FC Bayern wandern: Der DFB-Pokal.
Soll wieder in die Hände des FC Bayern wandern: Der DFB-Pokal.

Für den FC Bayern geht es im Halbfinale des DFB-Pokals zu Bayer Leverkusen. Dies hat die Auslosung am Sonntagabend ergeben. Das zweite Semifinale bestreiten der VfB Stuttgart und der SC Freiburg.

Ausgetragen werden die Partien am 21. und 22. April. Die genauen Anstoßtermine wird der Deutsche Fußball-Bund in den kommenden Tagen bekannt geben.

Beim FC Bayern hat man den Pokalsieg in dieser Saison als klares Ziel ausgegeben. Letztmals sicherten sich die Münchner die Trophäe in der Saison 2019/20, seither ging es nie über das Viertelfinale hinaus.

