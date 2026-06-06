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DFB-Pokal: Auf diesen Gegner trifft der FC Bayern in der ersten Runde

Der Erstrunden-Gegner des FC Bayern im DFB-Pokal steht fest: Für den Rekordsieger des Wettbewerbs geht es zum VfL Osnabrück.
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Der FC Bayern will in der kommenden Saison seinen Titel im DFB-Pokal verteidigen.
Der FC Bayern will in der kommenden Saison seinen Titel im DFB-Pokal verteidigen. © IMAGO/Markus Ulmer

Der FC Bayern muss in der 1. Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison zum VfL Osnabrück. Dies ergab die Auslosung am Samstag.

Da die Münchner am Wochenende vom 21. bis 24. August, an dem die Erstrunden-Partien regulär ausgetragen werden, im Franz-Beckenbauer-Supercup auf Borussia Dortmund antreten, wird die Partie am 1. oder 2. September stattfinden.

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Die Bayern gehen als Titelverteidiger und Rekordsieger des Wettbewerbs wieder als großer Favorit in die neue Spielzeit. Zuletzt gewannen die Münchner nach sechsjähriger Durststrecke dank eines 3:0-Sieges im Finale gegen den VfB Stuttgart erstmals wieder den DFB-Pokal. Insgesamt haben die Bayern den Wettbewerb bereits 21 Mal gewonnen.

 

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