DFB-Pokal: Auf diesen Gegner trifft der FC Bayern in der ersten Runde
Der FC Bayern muss in der 1. Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison zum VfL Osnabrück. Dies ergab die Auslosung am Samstag.
Da die Münchner am Wochenende vom 21. bis 24. August, an dem die Erstrunden-Partien regulär ausgetragen werden, im Franz-Beckenbauer-Supercup auf Borussia Dortmund antreten, wird die Partie am 1. oder 2. September stattfinden.
Die Bayern gehen als Titelverteidiger und Rekordsieger des Wettbewerbs wieder als großer Favorit in die neue Spielzeit. Zuletzt gewannen die Münchner nach sechsjähriger Durststrecke dank eines 3:0-Sieges im Finale gegen den VfB Stuttgart erstmals wieder den DFB-Pokal. Insgesamt haben die Bayern den Wettbewerb bereits 21 Mal gewonnen.
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