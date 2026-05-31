DFB-Noten: Bayern-Stars können gegen Finnland überzeugen - Bestnote für Undav

Im vorletzten Test vor der WM hat sich die deutsche Nationalmannschaft in Mainz gegen Finnland locker mit 4:0 durchgesetzt. So hat der AZ-Reporter die Leistung der DFB-Kicker gesehen.

Im vorletzten Test vor der WM kann sich das DFB-Team gegen Finnland durchsetzen.

Wie der Bundestrainer Lennart Karl beschreibt? "Jugendliche Frische und Fähigkeit im Eins-gegen-eins, kreative Lösungen, guter Torabschluss, gute Box-Besetzung." Ergo: "Er kann schon ein wichtiger Spieler sein."

Die DFB-Kicker in der Einzelkritik

Oliver Baumann – Note 3: Hütete wie während der WM-Qualifikation das Tor – aber nur, weil Manuel Neuers "Wade der Nation" wieder zwickt. Bekam vorab nochmal warme Worte vom Bundestrainer: "Er ist sehr beliebt." Sehr beschäftigt war der Mann mit der "12" gegen harmlose Finnen aber nicht.

Joshua Kimmich – Note 2: Der Chef hinten rechts: Daran muss man sich noch gewöhnen. Wobei: Da hält es ihn ja eh nicht. Turnte bei Ballbesitz wie gewohnt auch gern in der Zentrale herum und schlug natürlich die Flanke zu Undavs 1:0.

Jonathan Tah – Note 3: Hüpfte gleich mal unter einem harmlosen Kopfball durch, was aber ohne Folgen blieb (6.). Ansonsten wenig gefordert.

Nico Schlotterbeck – Note 3: Wie Tah selten im Bild angesichts der bescheidenen Offensivbemühungen der Finnen.

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Nathaniel Brown – Note 2: Durfte an Stelle von David Raum hinten links ran, führte sich mit der Hereingabe zur Undav-Chance (8.) gut ein. Harmonierte prima mit Wirtz. Hatte nach Karl-Querpass das 2:0 auf dem Fuß, verzog knapp (38.).

Aleksandar Pavlovic – Note 2: Der gesetzte Teil der Doppel-Sechs agierte mit seinen 22 Jahren routiniert, sicher wie die Bank von England. Nur beim Jubel zum 3:0 rutschte ihm die Hand aus – auf Undavs Nase.

Duracell-Häschen Karl kann überzeugen

Felix Nmecha – Note 3: Viel Zeit zum Einspielen mit Nebenmann Pavlovic bleibt ihm nicht. Ließ die von Nagelsmann verheißene Weltklasse erst mal vermissen, aber auch keinen Zweikampf aus.

Lennart Karl – Note 2: Bekam vom Trainer vorab noch ein paar Wortkränze geflochten, mit der Einschränkung: "Aber er ist noch sehr jung." Mit 18 Jahren und 98 Tagen der drittjüngste Startelf-Spieler des DFB. Nur Youssoufa Moukoko 2022 (17 Jahre, 361 Tage) und Uwe Seeler 1954 (18 Jahre, 26 Tage) waren jünger. Legte los wie das Duracell-Häschen. Durfte auch die Ecken von rechts treten. Verbuchte einen Assist für den sehr schicken Pass zu Undavs 3:0.

Jamal Musiala – Note 2: Hatte "den Flo" vermisst, seinen Kreativ-Zwilling. Spielte gleich mal schön Doppelpass mit ihm (2.). Öffnete per Gassenpass auch Undav die Chance zum 1:0 (26.). Nicht so auffällig wie Wirtz, aber treffsicher: mit links zum 4:0 (63.).

Florian Wirtz – Note 2: Initiierte die erste Chance, als er Brown in die Gasse schickt (8.). Zog immer wieder zum Tor, legte auch mal mit der Sohle vor, stets torgefährlich. Staubte nach Undavs perfektem Pressing zum 2:0 ab (48.).

Bestnote für Matchwinner Undav

Deniz Undav – Note 1: Durfte für den nach dem Champions-League-Finale noch ruhebedürftigen Kai Havertz von Beginn an ran – und traf fast so früh wie Havertz für Arsenal, aber Keeper Lukas Hradecky war noch dran (8.). Hatte nach feinem Musiala-Pass erneut das 1:0 auf dem Fuß (21.), scheiterte aber wieder an Hradecky. Acht Minuten später klappte es: Per Kopf traf er nach Kimmich-Flanke aus fünf Metern zum 1:0. Verdiente sich kurz nach der Pause per Grätsche noch einen Assist zum 2:0 durch Wirtz. Das 3:0 machte er dann wieder selbst (56.).

Deniz Undav bringt Deutschland mit zwei Toren und einer Vorlage auf die Siegerstraße. © IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Maximilian Beier – Note 3: Kam für den angeschlagenen Matchwinner Undav (61.), verbreitete aber nicht ansatzweise so viel Torgefahr.

Nick Woltemade – Note 3: Durfte ab Minute 73 mitspielen, gab den Mittelstürmer, hatte aber keine Szene mehr.

Leroy Sane – Note 3: Kam zeitgleich mit Woltemade und löste Youngster Karl auf Rechtsaußen ab. Blieb ebenfalls blass.

Nadiem Amiri kam zu spät für eine Benotung in die Partie.