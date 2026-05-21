DFB-Kapitän Kimmich und Musiala dabei: Weiterer Bayern-Star hat sein WM-Ticket sicher

Mit emotionalen Video-Clips stimmt der DFB auf die WM-Nominierung ein. Kapitän Joshua Kimmich war der Erste, auch die Bayern-Stars Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic sind bei der WM in Kanada, Mexiko und den USA dabei.

Ein Herz für Rudi Völler vom Bundestrainer und eine Liebeserklärung von Lina Kimmich für ihren Ehemann Joshua: Wenige Stunden, bevor Julian Nagelsmann bei einer Pressekonferenz um 13 Uhr auf dem DFB-Campus die 26 WM-Fahrer offiziell benennt, stimmt der DFB mit emotionalen Video-Clips bei Instagram auf die WM-Nominierung ein. Die PK des Bundestrainers gibt es später hier im Livestream.

Als erster Spieler einer Serie von zwölf Akteuren, die über die Social-Media-Aktion vorab nicht informiert waren, war der Kapitän dran. Vom kleinen Kicker Joshua Kimmich bis zum Spielführer der DFB-Elf wurden Spielsequenzen gezeigt. Neben lobenden Worten des Bundestrainers stand eine Botschaft seiner Ehefrau im Mittelpunkt.

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"Lieber Joshua, alle wissen, dass du ein super Fußballer bist, aber für uns bist du noch viel mehr als das. Du bist mein bester Freund, ein fantastischer Ehemann und ein noch besserer Vater. Wir sind stolz und dankbar, zusammen mit dir eine große Familie bilden zu können. Danke, dass es dich gibt", sagte Lina Kimmich.

Lob für "Straßenkicker" Undav

Auch Deniz Undav bekam liebende Worte seiner Familie mit auf den WM-Weg - und nach den verbalen Reibereien während der März-Länderspiele ein Lob von Nagelsmann.

"Deniz, deine größte Fähigkeit ist es, Straßenkicker zu sein, auf engstem Raum kreative Lösungen in Sekunden zu finden und Torgefahr auszubauen. Du bist ein echter Torjäger", sagte der Bundestrainer über den Angreifer des VfB Stuttgart.

Auch Musiala und Pavlovic bei der WM dabei

Auch Jamal Musiala hat mittlerweile sein WM-Ticket sicher. "Deine Bedeutung für diese Gruppe ist außergewöhnlich groß, du kannst Spiele, sogar Turniere mit wenigen Aktionen mit entscheiden", schwärmte Nagelsmann in dem DFB-Filmchen über Musiala und ergänzte: "Du hast eine unglaubliche Gabe, Situationen zu lösen mit viel Gegnerdruck, mit viel Balldruck, trotzdem mit einer guten Kreativität, mit einer guten Dynamik."

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Als nächster Bayern-Star wurde Aleksandar Pavlovic offiziell als WM-Fahrer verkündet.

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Zudem sind Dortmunds Nico Schlotterbeck, der frisch gebackene Premier-League-Champion Kai Havertz vom FC Arsenal, Jamie Leweling vom VfB Stuttgart, Frankfurts Nathaniel Brown, der Leipziger David Raum und Nadiem Amiri von Mainz 05 bei der WM dabei.

Zum Auftakt der Serie sprach Nagelsmann zuvor über Völler, unterlegt mit Bildern aus dem Lebensweg des 66-Jährigen. "Trotz deiner großen Erfolge, die du als Spieler, Trainer, Sportdirektor und Manager hattest, bist du total bodenständig und extrem liebenswert. Du bist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der mir Ruhe gibt", sagte Nagelsmann und formte mit den Händen ein Herz für seinen auch beim XXL-Turnier in Amerika wichtigen Nebenmann.

Diese DFB-Stars sind bei der WM 2026 dabei