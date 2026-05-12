Der Star des FC Bayern teilt süße Fotos: Díaz wird zum dritten Mal Vater

Luis Díaz ist zum dritten Mal Vater geworden. Der Flügelflitzer des FC Bayern teilte Familienbilder auf Instagram.

Luis Díaz ist erneut Vater geworden. Das veröffentlichte der Flügelflitzer des FC Bayern jüngst auf seinem Instagram-Account. "Mehr Liebe. Mehr Leben. Mehr von uns. Ein weiterer Traum unseres Herzens wird wahr", schrieb Díaz unter eine Bilderreihe, das unter anderem den kleinen Fernando, Frau Geraldine Ponce und ihn zeigt.

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Díaz hatte bereits zwei Töchter

Auch seine beiden Töchter Roma (fünf Jahre) und Charlotte (zwei Jahre) sind zu sehen, wie sie ihren Bruder begrüßen. Kurz nach Weihnachten hatte das Paar, das im Juni 2025 geheiratet hat, die Schwangerschaft öffentlich gemacht.